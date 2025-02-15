Замість іноземної: освітянка розповіла, чому українські діти в ЄС обирають російську (відео)

Представниця Світового Конгресу Українців Любов Любчик каже, що українські школярі обирають російську, аби покращити власні результати із зовнішнього незалежного оцінювання.

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Діти з України часто роблять вибір не на користь іноземної мови, а обирають російську, аби спростити собі завдання під час складання відповідних тестів у зарубіжних школах. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи "Голка" – "Мости України".

"У місцевих об'єднаннях українців говорять, що немає фінансування з боку міністерства освіти Польщі. Щодо інших країн, ми боремося і працюємо над цим разом з Міністерством закордонних справ України, з посольствами та консульствами для того, щоб у переліку навчальних предметів за вибором у тій чи іншій країні перебування з'явився предмет "українська мова як іноземна", – сказала вона.

За словами освітянки, українські школярі дуже часто обирають російську мову, щоби "спростити собі завдання, замість другої іноземної мови", яку чули, знають і яка полегшує їм завдання.

"Вони вже вчаться мовою країни, де перебувають, а як першу іноземну мову вивчають зазвичай англійську. І щоб спростити собі завдання, вони вибирають російську мову, яку чули, знають і яка полегшує їм завдання", – додала вона.

Пані Любчик переконана, аби унеможливити таку практику, держава має запровадити навчальну дисципліну "українська мова як іноземна" у перелік навчальних предметів за вибором у країні перебування учня.

"Це зумовить, по-перше, вибір української мови для наших українських дітей як іноземної, а також вибір української мови як іноземної для громадян тих країн. І це буде сприятиме поширенню та промоції української мови у світі", — констатує освітянка.

Раніше повідомлялося думка соціолога про те, якою має бути українізація. Мовний омбудсмен б'є на сполох — українізація уповільнилась, молодь вибирає російську мову, а це загрожує національній ідентичності.

Згодом стало відомо, чому українізація перебуває під загрозою, а молодь обирає російську мову. Вплив російських медіа та двомовність у родинах призводять до уповільнення цього процесу, що ставить під загрозу мовну ідентичність країни.