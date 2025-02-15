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Украина

Вместо иностранного: педагог рассказала, почему украинские дети в ЕС выбирают русский (видео)

школьники
Фото: Medium | Школьники из Украины выбирают русский для простоты сдачи тестирования за рубежом

Представительница Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик говорит, что украинские школьники выбирают русский, чтобы улучшить собственные результаты по внешнему независимому оцениванию.

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Дети из Украины часто делают выбор не в пользу иностранного языка, а выбирают русский, чтобы упростить себе задачу при сдаче соответствующих тестов в зарубежных школах. Об этом заявила председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (ВКВОС) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик в проекте общественной инициативы "Голка" — "Мосты Украины".

"В местных объединениях украинцев говорят, что нет финансирования со стороны министерства образования Польши. Что касается других стран, мы боремся и работаем над этим вместе с Министерством иностранных дел Украины, с посольствами и консульствами для того, чтобы в перечне учебных предметов по выбору в той или иной стране пребывания появился предмет "украинский язык как иностранный", — сказала она.

По словам педагога, украинские школьники очень часто выбирают русский язык, чтобы "упростить себе задачу, вместо второго иностранного языка", который слышали, знают и который облегчает им задачу.

"Они уже учатся на языке страны, где находятся, а как первый иностранный язык изучают обычно английский. И чтобы упростить себе задачу, они выбирают русский язык, который слышали, знают и который облегчает им задачу", — добавила она.

Госпожа Любчик убеждена, чтобы исключить такую практику, государство должно ввести учебную дисциплину "украинский язык как иностранный" в перечень учебных предметов по выбору в стране пребывания ученика.

"Это обусловит, во-первых, выбор украинского языка для наших украинских детей как иностранного, а также выбор украинского языка как иностранного для граждан тех стран. И это будет способствовать распространению и продвижению украинского языка в мире", — констатирует педагог.

Ранее сообщалось мнение социолога о том, какой должна быть украинизация. Языковой омбудсмен бьет тревогу — украинизация замедлилась, молодежь выбирает русский язык, а это угрожает национальной идентичности.

Впоследствии стало известно, почему украинизация находится под угрозой, а молодежь выбирает русский язык. Влияние российских медиа и двуязычие в семьях приводят к замедлению этого процесса, что ставит под угрозу языковую идентичность страны.