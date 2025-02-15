Вместо иностранного: педагог рассказала, почему украинские дети в ЕС выбирают русский (видео)

Представительница Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик говорит, что украинские школьники выбирают русский, чтобы улучшить собственные результаты по внешнему независимому оцениванию.

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Дети из Украины часто делают выбор не в пользу иностранного языка, а выбирают русский, чтобы упростить себе задачу при сдаче соответствующих тестов в зарубежных школах. Об этом заявила председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (ВКВОС) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик в проекте общественной инициативы "Голка" — "Мосты Украины".

"В местных объединениях украинцев говорят, что нет финансирования со стороны министерства образования Польши. Что касается других стран, мы боремся и работаем над этим вместе с Министерством иностранных дел Украины, с посольствами и консульствами для того, чтобы в перечне учебных предметов по выбору в той или иной стране пребывания появился предмет "украинский язык как иностранный", — сказала она.

По словам педагога, украинские школьники очень часто выбирают русский язык, чтобы "упростить себе задачу, вместо второго иностранного языка", который слышали, знают и который облегчает им задачу.

"Они уже учатся на языке страны, где находятся, а как первый иностранный язык изучают обычно английский. И чтобы упростить себе задачу, они выбирают русский язык, который слышали, знают и который облегчает им задачу", — добавила она.

Госпожа Любчик убеждена, чтобы исключить такую практику, государство должно ввести учебную дисциплину "украинский язык как иностранный" в перечень учебных предметов по выбору в стране пребывания ученика.

"Это обусловит, во-первых, выбор украинского языка для наших украинских детей как иностранного, а также выбор украинского языка как иностранного для граждан тех стран. И это будет способствовать распространению и продвижению украинского языка в мире", — констатирует педагог.

Ранее сообщалось мнение социолога о том, какой должна быть украинизация. Языковой омбудсмен бьет тревогу — украинизация замедлилась, молодежь выбирает русский язык, а это угрожает национальной идентичности.

Впоследствии стало известно, почему украинизация находится под угрозой, а молодежь выбирает русский язык. Влияние российских медиа и двуязычие в семьях приводят к замедлению этого процесса, что ставит под угрозу языковую идентичность страны.