На каком языке ты говоришь? Почему украинизация не должна быть насильственной, — социолог

Языковой омбудсмен бьет тревогу — украинизация замедлилась, молодежь выбирает русский язык, а это угрожает национальной идентичности. Фокус поговорил с социологом и выяснил, стоит ли переживать за будущее украинского языка.

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Процесс украинизации замедлился в 2024 году. По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, наблюдается уменьшение доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным. Также уменьшились показатели использования украинского языка в образовательной среде и возросло присутствие русского языка в интернет-пространстве и социальных сетях.

"Несложно понять, что речь идет о молодых украинцах, которые лишены устойчивой языковой среды в образовательном процессе. Соответственно это влияет на их языковую культуру и поведение в социальных сетях, где их никто не ограничивает. Это следствие двуязычного режима в домашней среде", — рассказывал языковой омбудсмен Фокусу.

Вопрос защиты украинского языка, считает Креминь, значительно глубже, чем может показаться. Это не только культурный вопрос — это основа нашей государственности и национальной идентичности.

"Необходимо расставить все акценты и обеспечить надлежащую защиту языка как части нашей конституционной системы. От того, на каком языке общаются дети сейчас, зависит языковое будущее Украины", — подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка.

Украинизация: важно ли на каком языке говорить?

Социолог, президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что называть украинизацию только процессом введения украинского языка — это неправильно. Украинизация — это значительно более широкий процесс, который включает не только возрождение, развитие и популяризацию украинского языка, но и украинской культуры, традиций и, прежде всего, национальной идентичности.

"За последние годы около 80% людей, участвующих в опросах, отмечают, что они прежде всего считают себя украинцами, и только потом важны такие идентичности, как местная, европейская или этническая. Это значительно важнее для формирования гражданского общества. Для него важно, чтобы люди, независимо от того, на каком языке они говорят, чувствовали себя частью Украины. Поэтому процесс украинизации в этом смысле — это не только язык, и он не должен быть слишком быстрым. Он должен быть неотвратимым", — говорит Фокусу Паниотто.

По мнению социолога, чем быстрее пытаются внедрить языковую украинизацию, тем больше возникает сопротивления. Одна из причин такого сопротивления заключается в том, что методы, которыми сейчас действуют, как и те, что предлагает омбудсмен, а также действия государства, имеют скорее негативный характер. Это может вызвать у людей реакцию, похожую на протест. Например, недавно правозащитник Семен Глузман поделился, что хоть и владеет украинским языком, ему трудно на нем разговаривать, и когда его начинают заставлять это делать, он даже принципиально отказывается.

"Это еще раз подтверждает, что нельзя только применять негативные методы. Мы должны искать и положительные стимулы. Следует также использовать дифференцированные подходы в зависимости от возраста и региона. В частности наши усилия должны быть обратно пропорциональны возрасту", — продолжает Паниотто.

В качестве примера, от приводит создание украинских ВУЗов с высокими требованиями к языку, что делает их престижными. Национальный университет "Киево-Могилянская академия" был одним из таких ВУЗов, который больше способствовал популяризации украинского языка, чем штрафы. Это был университет с высокими требованиями к знанию украинского языка, и был известен тем, что имеет связи с Западом и американскую поддержку, что делало его очень престижным. Родители, которые хотели, чтобы их дети поступили туда, прилагали все усилия, даже нанимали репетиторов, чтобы подготовить их к поступлению.

Еще пример положительного стимула — это создание украинского дубляжа и украинских субтитров на платформах, таких как Netflix.

"Я всегда радуюсь, когда вижу, что фильмы имеют украинский дубляж или украинские субтитры и не имеют русских, что также является мощным мотиватором для тех, кто хочет изучать язык или улучшать свои знания. Главным методом развития украинского языка должно быть не принуждение, а поощрение и сейчас для этого идеальные условия, потому что люди мотивированы отойти от всего русского", — говорит эксперт.

Двуязычные украинцы: как изменилась статистика за годы войны

Процесс украинизации в Украине также отражает более широкие социальные изменения.

"Например, после начала войны наблюдался так называемый процесс "сплочения вокруг национального флага". Это — процесс, который социологи наблюдали во время войны или стихийных бедствий. Например, доверие к президенту Зеленскому выросло с 37% до начала войны до 90% в мае 2022, а доверие к Верховной Раде и правительству тоже значительно повысилось. Это положительное отношение держалось примерно 2 года после начала полномасштабного вторжения, до контрнаступления 2023 году, после которого стало понятно, что война будет продолжаться еще долго", — рассказывает Владимир Паниотто.

И тогда, по словам социолога, началась активная политическая деятельность и сильная критика власти в оппозиционных телевизионных каналах и в сетях. Это привело к снижению общего уровня доверия к власти. Хотя показатели остаются все еще на неплохом уровне для президента, но для правительства и парламента они уже отрицательные. И это влияет на снижение поддержки всего, что делает власть — мобилизации, борьбы с коррупцией и языковой политики.

"Кроме того, изменения родного языка, который воспринимается как язык детства не могут происходить быстро. Быстро может меняться только отношение к языку. Снижение на 17% указывает на то, что люди раньше могли говорить, что их родной язык — украинский из-за объединения вокруг флага, подъема, мобилизации всех сил на борьбу, но сейчас они начали отвечать более искренне, чем раньше. Поэтому на самом деле это просто изменение в отношении к языку", — считает эксперт.

За это время сильно изменилось отношение к языковой ситуации. Люди, которые раньше говорили, что они преимущественно используют русский, сейчас многие отвечают, что используют в равной степени оба языка. В 2017 году преимущественно украинским языком пользовались 50%, русским 26%, остальные использовали оба языка поровну. В 2022 году пользование преимущественно украинским языком выросло до 58%, а только 15% указали, что используют русский язык, что является значительным снижением по сравнению с 2017 годом.

"Сейчас большинство людей готовы использовать ровно оба языка, что также свидетельствует об изменении отношения к украинскому языку. Русский язык стал менее престижным, и люди хотят избегать его использования, хотя изменить язык очень трудно даже для тех, кто его знает", — говорит Паниотто.

Сталин не наш герой: почему Украина не потеряет свою идентичность

Еще один важный момент — это формирование общих ценностей. Здесь есть значительный прогресс, у украинцев почти исчезли региональные различия в отношении к России, к ЕС, к НАТО. Происходит и изменение отношения к историческим фигурам. Если десять лет назад 23% украинцев относились положительно к Сталину, то сейчас этот показатель снизился до 2%. В то время, как в России отношение к Сталину радикально изменилось на положительное — с 28% до 60% сейчас. Более того, россияне называют Сталина наиболее выдающимся человеком всех времен и народов, здесь даже Путин проигрывает.

"Таким образом, хотя языковая украинизация не проходит быстро, общий процесс формирования украинской идентичности набирает силу. Мы не имеем рисков относительно будущего украинской идентичности, как это переживает омбудсмен. Я убежден, что этот процесс идет, и хотя язык является важным фактором по формированию украинской идентичности, но также есть и другие факторы, которые необходимо учитывать. Есть еще культура, общие ценности, европейские ориентиры, которые развиваются параллельно", — подчеркивает Паниотто.

В октябре 2024 КМИС исследовали, кого украинцы считают принадлежащими к украинской нации. Оказалось, что независимо от языка большинство считают человека принадлежащим к украинской нации, если он любит Украину, считает ее своей Родиной и осуждает Россию. То есть есть широкая платформа и запрос на инклюзивную версию украинской нации, где стоит сбалансировано и стратегически подходить к процессам украинизации.

Также социолог советует властям обратить внимание на более позитивные стимулы поддержки украинизации. Это очень деликатный вопрос, и любое принуждение вызывает негативную реакцию, а штрафы за якобы нарушение языкового закона больше раздражают а не помогают.

"Если мы применяем методы "палочек", надо делать это осторожно. Например, если ударить палочкой по воде очень резко, она сломается, а если осторожно, то она свободно входит в воду. Поэтому важно, чтобы этот процесс был разумным. Неотвратимость процесса важнее его скорости", — резюмирует Паниотто.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что в Украине стало значительно больше государственного языка, и рассказал об одном категорическом нарушителе. В то же время данные "Опендатабот" свидетельствуют о десятках штрафов, больше всего нарушений — в Киеве.

Также Фокус писал, что в Ивано-Франковске произошел конфликт в автобусе №40. Женщина, отказавшись заплатить за проезд, начала нецензурно ругаться в сторону кондуктора и других пассажиров, называть франковцев бандеровцами и говорить, что "Путин на нее не нападал".