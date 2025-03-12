В Раде хотят запретить общаться на русском языке в школах даже на переменах

В ВР внесли законопроект, который вносит изменения в уже действующие законы и предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13072 "О внесении изменений в некоторые законы относительно использования языка в образовательном процессе". Документ предусматривает полный запрет общения на русском языке в школе, в том числе и на переменах. С законопроектом можно ознакомиться на сайте ВР.

Инициаторами законопроекта являются 26 нардепов, самые известные из них: Наталья Пипа, Владимир Вятрович, София Федина, Никита Потураев и Марьяна Безуглая. Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета.

В обосновании необходимости принятия акта сказано, что в соответствии с Законом Украины "Об образовании" языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В то же время действующей редакцией Закона не охватывается вопрос использования языка участниками образовательного процесса вне его формальных границ: на переменах, в учительских комнатах, на территории учебного заведения после занятий и тому подобное.

Какие изменения предлагает законопроект Фото: Скриншот

Депутаты переживают, что сейчас в Украине вне занятий дети, студенты и педагоги в образовательной среде часто общаются на иностранном языке, преимущественно на языке страны агрессора — русском.

"Это негативно влияет как на формирование речевых навыков у детей, так и на становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства. Поэтому вопрос введения украиноязычной образовательной среды сегодня с учетом особенностей использования языков национальных меньшинств (сообществ) является актуальным и требует четкого правового регулирования", — сказано в документе.

Депутаты уверены, что обеспечение украинского языка как языка образовательной среды будет способствовать развитию государственного языка и безопасности государства.

Напомним, 11 марта Министерство образования Украины поддержало законодательное предложение, которое касается запрета использования русского языка во время перерывов в школах Украины. Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал инициативу народного депутата Натальи Пипы, отметив, что Министерство поддержало соответствующий законопроект, но с определенными замечаниями. Он отметил важность таких решений, защищающих украинский язык, но подчеркнул, что в них необходимо учитывать возможность равноправного развития языков национальных меньшинств стран Европейского Союза.

Он акцентировал на том, что Министерство образования заботится о развитии украинского языка, а также о языках коренных народов и национальных сообществ.

Председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (СКВОР) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик рассказала, что дети из Украины часто делают выбор не в пользу иностранного языка, а выбирают русский, чтобы упростить себе задачу при сдаче соответствующих тестов в зарубежных школах.