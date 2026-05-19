Штрафы за негосударственный язык могут вырасти до ₴110 тысяч, — языковой омбудсмен

Граждане, которые систематически нарушают языковое законодательство, следовало бы сильнее наказывать, и поэтому нужно увеличить размер штрафа в 10 раз, заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская. Чиновница инициировала внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Какой штраф за такие нарушения платят сегодня и какую сумму придется выложить, если предложение Ивановской поддержат в Верховной раде?

В соответствии с нынешними нормами, штраф за нарушение языкового законодательства настолько мал, что на него не реагируют системные нарушители, пояснила Ивановская в интервью медиа LB.ua. В разговоре с журналистами чиновница поддержала идею поднять штрафы в 10 раз, но отметила, что это будет касаться только тех, кто не изменил поведение после первых двух предупреждений.

Ивановская сообщила, что в годовой отчет внесет предложения о внесении изменений в административный кодекс, чтобы увеличить штрафы. Такое наказание покажет людям, которые не уважают государственный язык, что они тогда будут терять деньги и профессиональную самореализацию.

"Поэтому умножить штрафы на 10 — это вполне рабочий вариант для системных нарушителей", — сказала омбудсмен.

Во время разговора с LB омбудсмен коснулась других вопросов относительно государственного языка. Например, вспомнила о законопроекте №13072, который требовал бы на 100% украиноязычной среды в учебных заведениях — во время занятий, на переменах, на внеклассных мероприятиях, от учителей, учеников, технического персонала. Среди прочего, говорили об алгоритмах YouTube, которые "подтягивают" детям русскоязычный развлекательный контент после того, как они посмотрели украинский.

В интервью указано, что в течение прошлого года украинцы подали 2888 жалоб на такие нарушения и, по мнению чиновницы, это говорит о желании украинцев получать информацию на родном языке. Итоги текущего года — 1045 жалоб (по состоянию на 12 мая), из них 78 — нарушения в учебных заведениях, отметила Ивановская. В этом контексте она вспомнила историю с учительницей биологии, которая говорила на уроке на русском языке. Выяснилось, что женщина долгое время работала в школе на востоке, сейчас преподает на украинском, но иногда переходит на русский, когда не подберет слов. Омбудсмен отметила, что еще есть проблемы с государственными бесплатными курсами для изучения государственного языка: их нет. При этом в 2025 году на такие вопросы выделили миллиард грн в 2025 году, но из бюджета поступила только треть средств, говорится в интервью.

Языковой закон — детали

Заметим, что текущее наказание за нарушение закона о защите государственного языка — это штраф 3400-5100 грн за первый случай и 8 500-11 900 за второй. Если предложение Ивановской поддержат в Раде, то максимальная сумма штрафа может вырасти до 119 тыс. грн. На сегодня указанные наказания рассчитаны по ст. 188-52 и 188-53 КУАП.

Отметим, летом 2025 года Фокус писал о наказании родителей школьников одной из школ Львова, которые нарушили нормы закона о защите государственного языка, но получили наказание по другим статьям КУАП. Согласно жалобе, ученики слушали в школе российского певца Моргенштерна. Размер наказания — по 850 грн с каждого.

Напоминаем, в марте языковой омбудсмен также говорила о повышении штрафов, поскольку такое наказание "вправит мозги".