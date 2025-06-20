"Под Моргенштерна": во Львове суд наказал одного из учеников и родителей детей, которые пели русский рэп (видео)

Сиховский районный суд оштрафовал четырех родителей учеников, которые пели русский рэп в местной школе, а также одного из детей: тот пел песни скандального рэпера Моргенштерна. На видео, которое сняли школьники, было видно как более 10 детей приняли участие в пении.

Related video

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родители детей получили штраф в размере 850 гривен с каждого. Один из участников скандала, ученик 10-го класса лицея №93, также получил штраф от суда за мелкое хулиганство, как сообщило издание Zaxid.net 19 июня.

После огласки о скандале во львовской школе, случившемся в конце мая, на него также отреагировал городской совет и местная полиция. Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк тогда заявил, что по факту инцидента будет проведен разговор с самими учениками, а также с руководством учебного заведения, где прогремел скандал.

Все родители признали свою вину в содеянном, поэтому местный суд назначил им штраф в размере 850 гривен и 605 гривен судебного сбора. Ученик 10-го класса взамен получил штраф в размере 51 гривны.

Скандал с русской музыкой во львовской школе: что известно

Скандал во львовском лицее №93, который расположен на улице Кос-Анатольского, прогремел 29 мая. Тогда сеть облетели кадры, на которых школьники в туалете учебного заведения слушают, танцуют и поют песни российского рэпера Моргенштерна.

В патрульной полиции Львовщины после скандала сообщили, что на родителей учеников составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

На инцидент также отреагировал военнослужащий подразделения "Нахтигаль" Игорь Шолтис, который в свое время учился в этом лицее. В своей заметке он вспомнил о погибших собратьях, отметив, что "они так и не узнали, что Россия значительно ближе, чем мы думали".

Напомним, 19 июня фотографы Либеровы попали в громкий скандал из-за фотографий с похорон украинского актера Фелипенко, погибшего на фронте.

Также 19 июня скандальный нардеп Марьяна Безуглая обвинила Марию Ефросинину во лжи.