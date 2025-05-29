Пели под Моргенштерна: во Львове произошел скандал в школе из-за русской музыки (видео)

Во львовском лицее ученики пели и танцевали под русские песни в туалете. На видео, которое распространили в мессенджере, видно как ребята веселятся под песню известного рэпера Моргенштерна.

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Видео распространили местные Telegram-каналы вечером 28 мая.

Речь идет о лицее №93 во Львове. Там ребята в туалете снимали видео и танцевали под песни российского исполнителя Моргенштерна. На инцидент уже отреагировали во Львовском городском совете.

Русские песни в школе Львова: что известно

Как пишет Zaхid.net, директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отреагировал и заявил, что с руководством школы и учениками проведут разговор.

"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не про "распять", а про разобраться, сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями. Но давайте будем честны: эта ситуация — не только об одной школе или конкретном городе", — сообщил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк, передает пресс-служба ЛГС.

В патрульной полиции Львовщины сообщили, что на родителей учеников составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

"Инспекторы службы образовательной безопасности отреагировали на видео с событиями в одном из лицеев Львова. Дети публично и сознательно выкрикивали нецензурную лексику и выполняли отрывки из песен российского исполнителя, которые содержат ненормативную лексику, аморальное содержание и пропагандируют неприемлемое для общества поведение. Всех родителей участников этого события вызвали в учебное заведение, где на них инспекторы составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей", — сообщили в патрульной полиции.

Военный о российской музыке в Украине

На видео также отреагировал военнослужащий подразделения "Нахтигаль" Игорь Шолтис — выпускник этого же лицея и бывший депутат Львовского городского совета. В заметке он вспомнил погибших побратимов, которые также учились в этой школе.

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе так же списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до нас. "Седой", "Рыбак", "Паштет" и "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что Россия значительно ближе, чем мы все думаем...", - написал Игорь Шолтис.

Отметим, что рэпер Моргенштерн покинул Россию в 2021 году. Ранее Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Алишера на пропаганду наркотиков из-за клипа на песню "Pablo". В мае 2022 года артиста внесли в список "иноагентов". В январе 2024 года российский суд принял решение об аресте его имущества.

Напомним, российский рэпер Алишер Моргенштерн стал лидером украинских музыкальных чартов. Его новый альбом ALISHER, выпущенный 14 февраля, мгновенно захватил Топ 10 Apple Music в Украине. Все пять композиций из альбома заняли первые места в рейтинге стримингового сервиса по состоянию на понедельник, 17 февраля.