Співали під Моргенштерна: у Львові стався скандал у школі через російську музику (відео)

У львівському ліцеї учні співали та танцювали під російські пісні в туалеті. На відео, яке поширили в месенджері, видно як хлопці веселяться під пісню відомого репера Моргенштерна.

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Відео поширили місцеві Telegram-канали ввечері 28 травня.

Йдеться про ліцей №93 у Львові. Там хлопці в вбиральні знімали відео та танцювали під пісні російського виконавця Моргенштерна. На інцидент вже відреагували в Львівській міській раді.

Російські пісні у школі Львова: що відомо

Як пише Zaхid.net, директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк відреагував і заявив, що з керівництвом школи та учнями проведуть розмову.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація – не лише про одну школу чи конкретне місто", – повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, передає пресслужба ЛМР.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що на батьків учнів склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей.

"Інспектори служби освітньої безпеки відреагували на відео з подіями в одному з ліцеїв Львова. Діти публічно та свідомо викрикували нецензурну лексику і виконували уривки з пісень російського виконавця, які містять ненормативну лексику, аморальний зміст та пропагують неприйнятну для суспільства поведінку. Усіх батьків учасників цієї події викликали до навчального закладу, де на них інспектори склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей", – повідомили у патрульній поліції.

Військовий про російську музику в Україні

На відео також відреагував військовослужбовець підрозділу "Нахтіґаль" Ігор Шолтис – випускник цього ж ліцею та колишній депутат Львівської міської ради. У дописі він згадав загиблих побратимів, які також вчились у цій школі.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас. "Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо..", – написав Ігор Шолтис.

Зазначимо, що репер Моргенштерн покинув Росію у 2021 році. Раніше Слідчий комітет РФ почав перевірку щодо Алішера на пропаганду наркотиків через кліп на пісню "Pablo". У травні 2022 року артиста внесли до списку "іноагентів". У січні 2024 року російський суд ухвалив рішення про арешт його майна.

Нагадаємо, російський репер Алішер Моргенштерн став лідером українських музичних чартів. Його новий альбом ALISHER, випущений 14 лютого, миттєво захопив Топ 10 Apple Music в Україні. Усі п'ять композицій з альбому зайняли перші місця в рейтингу стримінгового сервісу станом на понеділок, 17 лютого.