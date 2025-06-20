"Під Моргенштерна": у Львові суд покарав одного з учнів і батьків дітей, що співали російський реп (відео)

Сихівський районний суд оштрафував чотирьох батьків учнів, що співали російський реп у місцевій школі, а також одного з дітей: той співав пісні скандального репера Моргенштерна. На відео, що зняли школярі, було видно як понад 10 дітей взяли участь у співах.

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За неналежне виконання батьківських обов'язків батьки дітей отримали штраф у розмірі 850 гривень з кожного. Один із учасників скандалу, учень 10-г класу ліцею №93, також отримав штраф від суду за дрібне хуліганство, як повідомило видання Zaxid.net 19 червня.

Після розголосу про скандал у львівській школі, що трапився наприкінці травня, на нього також відреагувала міська рада та місцева поліція. Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк тоді заявив, що за фактом інциденту буде проведено розмову з самими учнями, а також з керівництвом навчального закладу, де прогримів скандал.

Всі батьки визнали свою провину у вчиненому, тож місцевий суд призначив їм штраф у розмірі 850 гривень та 605 гривень судового збору. Учень 10-г класу натомість отримав штраф у розмірі 51 гривні.

Скандал із російською музикою у львівській школі: що відомо

Скандал у львівському ліцеї №93, що розташований на вулиці Кос-Анатольського, прогримів 29 травня. Тоді мережу облетіли кадри, на яких школярі у вбиральні навчального закладу слухають, танцюють та співають пісні російського репера Моргенштерна.

У патрульній поліції Львівщини після скандалу повідомили, що на батьків учнів склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей.

На інцидент також відреагував військовослужбовець підрозділу "Нахтіґаль" Ігор Шолтис, який свого часу навчався у цьому ліцеї. У своєму дописі він згадав про загиблих побратимів, зазначивши, що "вони так і не дізналися, що Росія значно ближче, ніж ми думали".

Нагадаємо, 19 червня фотографи Ліберови потрапили у гучний скандал через фотографії з похорону українського актора Феліпенка, що загинув на фронті.

Також 19 червня скандальна нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Марію Єфросиніну у брехні.