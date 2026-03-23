Штрафы за нарушение языкового законодательства надо повысить, чтобы "вправить мозги", — Ивановская

Елена Ивановская, уполномоченная по защите государственного языка, которая на этой должности с июля 2025 года, считает, что сейчас штрафы мелкие и не мотивируют людей.

Об этом Елена Ивановская рассказала на шоу Янины Соколовой. Ведущая напомнила, что языковой омбудсмен, которым является Елена Ивановская, может открывать производство по нарушениям, выносить предупреждения и накладывать штрафы. И попросила рассказать, сколько с июля 2025 года было зафиксировано штрафов.

Соколова отметила, что в 2025 году штрафов за нарушение языкового законодательства было на 26% больше, чем в предыдущем 2024 году. И связала это с тем, что украинцы стали менее толерантными к нарушению их прав.

Соколова напомнила, что у нее есть официальная информация по штрафам за 2025 год, когда Елена Ивановская пришла на должность: 95 штрафов на общую сумму 368900 грн за нарушение языкового законодательства.

Из которых 15 штрафов на сумму 1700 грн;

64 штрафа на сумму 3400 грн;

4 штрафа на сумму 5100 грн;

11 штрафы на сумму 8500 грн;

1 штраф на сумму 11900 грн.

"По сути все эти суммы — мелкие, они не мотивируют людей", — сказала ведущая.

Штрафы за нарушение языкового законодательства Фото: Скриншот

Зато Елена Ивановская отметила, что украинское законодательство было призвано не наказывать, а осуществлять просветительскую и "поощрительную миссию". Однако она подчеркнула, что есть разные типы нарушителей.

"Если к одним можно применить это предупреждение как первый шаг и в течение 30 дней нарушитель может исправить ситуацию, то есть такие нарушители, которые это делают сознательно, системно. И, конечно, такой штраф 3400 или даже 5800 гривен — это не та сумма, которая вправит мозги и заставит соблюдать закон и стать законопослушным в этой сфере", — сказала Ивановская.

Именно поэтому она инициирует внесение изменения в действующее законодательство в той части, где ответственны юридические лица, увеличение в два-три раза.

"Потому что мы считаем, если не работает превенция тех штрафов, которые на сегодняшний момент есть, то надо, ну, идти на повышение. Я думаю, мы должны достичь какой-то такой серьезной точки, которая станет неотвратимой и люди будут законопослушными", — сказала уполномоченная по защите государственного языка.

Также ведущая вспомнила о случае с дочерью Соколовской, которая публиковала посты в социальных сетях на русском языке, что вызвало скандал. В комментарии другому изданию Елена Ивановская уже рассказывала, что обсуждала это с дочерью и та отвечала, что ее не будут читать русскоязычные друзья: "А я и отвечаю, что стоит становиться такой интересной, чтобы тебя читали и обсуждали на украинском".

"Мне кажется, что прогресс будет и они чем дальше становятся более сознательными... не буду говорить после каких событий, но мы настолько как-то нашли консенсус и нашли общий язык не только в этом вопросе, а во многих, что сейчас я просто не хочу говорить, чтобы не сглазить, но у меня все нормально", — рассказала уполномоченная по защите государственного языка.

Напомним, 7 ноября в Днепре ввели мораторий на публичное использование культурных продуктов на русском языке.

Между тем данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного по инициативе Министерства молодежи и спорта Украины, свидетельствуют, что украинская молодежь все активнее общается на родном языке в повседневной жизни, в кругу знакомых, публичном пространстве, в частности на работе и в учреждениях высшего образования.