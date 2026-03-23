Штрафи за порушення мовного законодавства треба підвищити, аби "вправити мізки", — Івановська

Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови, яка на цій посаді з липня 2025 року, вважає, що нині штрафи дрібні і не мотивують людей.

Про це Олена Івановська розповіла на шоу Яніни Соколової. Ведуча нагадала, що мовний омбудсмен, яким є Олена Івановська, може відкривати провадження щодо порушень, виносити попередження і накладати штрафи. Та попросила розповісти, скільки з липня 2025 року було зафіксовано штрафів.

Соколова зауважила, що в 2025 році штрафів за порушення мовного законодавства було на 26% більше, ніж в попередньому 2024 році. І пов'язала це з тим, що українці стали менш толерантними до порушення їхніх прав.

Соколова нагадала, що в неї є офіційна інформація щодо штрафів за 2025 рік, коли Олена Івановська пришла на посаду: 95 штрафів на загальну суму 368900 грн за порушення мовного законодавства.

З яких 15 штрафів на суму 1700 грн;

64 штрафи на суму 3400 грн;

4 штрафи на суму 5100 грн;

11 штрафи на суму 8500 грн;

1 штраф на суму 11900 грн.

"По суті всі ці суми - дрібні, вони не мотивують людей", - сказала ведуча.

Штрафи за порушення мовного законодавства Фото: Скріншот

Натомість Олена Івановська зауважила, що українське законодавство було покликане не карати, а здійснювати просвітницьку і "заохочувальну е місію". Однак вона підкреслила, що є різні типи порушників.

"Якщо до одних можна застосувати оце попередження як перший крок і впродовж 30 днів порушник може виправити ситуацію, то є такі порушники, які це роблять свідомо, системно. І, звісно, такий штраф 3400 або навіть 5800 гривень - це не та сума, яка вправить мізки і примусить дотримуватися закону і стати законослухняним у цій сфері", - сказала Івановська.

Саме тому вона ініціює внесення зміни до чинного законодавства в тій частині, де відповідальні юридичні особи, збільшення у два-три рази.

"Тому що ми вважаємо, якщо не працює превенція тих штрафів, які на сьогоднішній момент є, то треба, ну, йти на підвищення. Я думаю, ми маємо досягнути якоїсь такої серйозної точки, яка стане невідворотною і люди будуть законослухняними", - сказала уповноважена із захисту державної мови.

Також ведуча згадала про випадок із дочкою Соколовської, яка публікувала пости в соціальних мережах російською мовою, що викликало скандал. В коментарі іншому виданню Олена Івановська вже розповідала, що обговорювала це з дочкою і та відповідала, що її не читатимуть російськомовні друзі: "А я і відповідаю, що варто ставати такою цікавою, щоб тебе читали і обговорювали українською".

"Мені здається, що прогрес буде і вони чим далі стають більш свідомими… не буду говорити після яких подій, але ми настільки якось знайшли консенсус і знайшли спільну мову не тільки в цьому питанні, а в багатьох, що наразі я просто не хочу говорити, щоб не зурочити, але в мене все нормально", - розповіла уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, 7 листопада у Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання культурних продуктів російською мовою.

Тим часом дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведене за ініціативи Міністерства молоді та спорту України, свідчать, що українська молодь дедалі активніше спілкується рідною мовою у повсякденному житті, у колі знайомих, публічному просторі, зокрема на роботі й закладах вищої освіти.