У Дніпрі запроваджено мораторій: заборонено російськомовний контент у публічному просторі

У Дніпрі запроваджено мораторій на публічне використання культурних продуктів російською мовою. Це рішення ухвалив виконком міськради після звернення Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської та мешканців міста.

Олена Івановська у Facebook Фото: Скриншот

Документ, підписаний мером Борисом Філатовим, спрямований на захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків русифікації.

Документ, підписаний мером Борисом Філатовим Фото: Скриншот

Мораторій охоплює заборону на публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворених російською мовою, до повного припинення окупації території України.

"Дніпро — це місто-форпост України, і таке рішення давно на часі. Публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни", — зазначила Олена Івановська. Вона підкреслила, що це питання не лише мовної політики, а й національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії.

Це рішення є частиною ширших зусиль щодо боротьби з русифікацією на сході країни. Проте, до моменту повного припинення війни, таке обмеження в культурному просторі буде дійсним на всій території Дніпровської громади.

