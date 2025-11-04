В Одесі призупинили роботу комплексу "Палладіум" через російськомовний контент, – ОВА

В Одесі тимчасово заборонили діяльність готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" через перевірку щодо використання російськомовного контенту. Відповідний наказ підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, рішення ухвалено у межах дотримання вимог воєнного стану та законодавства про державну мову. Документ передбачає заборону роботи комплексу "Палладіум" на період проведення перевірки щодо можливих порушень мовного законодавства.

"Сьогодні підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу "Палладіум" на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту", — заявив Олег Кіпер.

Очільник ОВА підкреслив, що всі заклади громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області повинні неухильно дотримуватися чинного законодавства.

"Усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану є обов’язковим", — зазначив голова ОВА.

За словами Олега Кіпера, відповідні доручення вже надані обласним департаментам, головам громад і державним органам, які мають провести профілактичні заходи та роз’яснення серед підприємців.

Посадовець також підкреслив, що Одеса є невіддільною частиною українського культурного простору.

"Одеса — українське місто. І тут має звучати Україна", — підсумував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нагадаємо, раніше в Одеській області посилено контроль за дотриманням законодавства під час воєнного стану, зокрема у сфері публічних заходів та діяльності розважальних закладів. У межах цих заходів регулярно проводяться перевірки дотримання вимог мовного законодавства.

