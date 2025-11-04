В Одессе приостановили работу комплекса "Палладиум" из-за русскоязычного контента, — ОВА

В Одессе временно запретили деятельность гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" из-за проверки относительно использования русскоязычного контента. Соответствующий приказ подписал председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, решение принято в рамках соблюдения требований военного положения и законодательства о государственном языке. Документ предусматривает запрет работы комплекса "Палладиум" на период проведения проверки относительно возможных нарушений языкового законодательства.

"Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса "Палладиум" на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента", — заявил Олег Кипер.

Глава ОГА подчеркнул, что все заведения общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области должны неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

"Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требований военного положения является обязательным", — отметил председатель ОВА.

По словам Олега Кипера, соответствующие поручения уже даны областным департаментам, главам громад и государственным органам, которые должны провести профилактические мероприятия и разъяснения среди предпринимателей.

Чиновник также подчеркнул, что Одесса является неотъемлемой частью украинского культурного пространства.

"Одесса — украинский город. И здесь должна звучать Украина", — подытожил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Напомним, ранее в Одесской области усилен контроль за соблюдением законодательства во время военного положения, в частности в сфере публичных мероприятий и деятельности развлекательных заведений. В рамках этих мероприятий регулярно проводятся проверки соблюдения требований языкового законодательства.

