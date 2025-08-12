"В Одессе последовательный русский является языком охранников и уборщиц", — писатель Остап Украинец

Писатель и переводчик Остап Украинец назвал русский в Одессе языком "охранников и уборщиц". При этом писатель считает русский язык "маргинальным даже для тех людей, у которых он является бытовым".

Зато магистральным и функциональным языком Остап Украинец называет именно украинский. Об этом писатель рассказал в интервью для медиа "Інтент".

"По моим персональным ощущениям даже в Одессе, последовательный русский является языком охранников и уборщиц, которые сегодня утром рассказывали, что имеют право слушать "русское музло" на весь Ланжерон. Русский является маргинальным, даже для людей, у которых он является бытовым языком", — отметил писатель.

При этом Остап Украинец считает, что русский язык "больше не является языком метрополии".

"Исчез этот элемент престижа, когда ты переезжаешь из меньшего города в больший, или из села в город, и тебе хочется перейти на язык метрополии. Русский больше не является языком метрополии", — пояснил он.

Комментируя явление суржика в украинском языке, Остап Украинец объяснил, что считает его своеобразным "транзитом" при переходе с русского на украинский. Это разговорное явление, которое выполняет "конструктивную функцию", считает он.

"С моей точки зрения, суржик — это процесс, а не подмножество языка. Суржик — это то, что говорящий, пытаясь коммуницировать, делает с языком", — рассказал писатель.

Также Остап Украинец рассказал о ситуации с языковым вопросом в Одессе. Он поделился наблюдениями, что в городе много украинского на улицах, однако остаются две категории населения: люди, которым "какая разница", а также "пожилые люди, с которыми мы ничего не сделаем". Однако таких людей становится меньше, отметил Украинец.

"То есть все те люди, абсолютно, убежден, общаются на русском с родными или друзьями, без всяких проблем, но проактивно говорят на украинском с незнакомыми людьми", — добавил он.

По мнению писателя, сейчас в Одессе любая коммуникация, даже минимальная за пределами быта, "автоматически происходит на украинском".

Кто такой Остап Украинец

Остап Украинец — украинский писатель и переводчик, а также основатель и автор YouTube-канала "Твоя підпільна гуманітарка", насчитывающего около 176 тысяч подписчиков. Сам писатель родом из Ивано-Франковской области, города Калуш.

Писатель пишет произведения в жанрах исторической прозы и фэнтези, а также осуществил десятки переводов произведений зарубежных авторов, в частности Лавкрафта.

В марте 2024 года Остап Украинец мобилизовался в ряды ВСУ.

Напомним, 11 августа уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала Кабмин изменить статус русского языка.

Также 10 августа в соцсетях рассказали о языковом скандале во Львове с участием местной жительницы и харьковчан, которые переехали из Харькова в западную часть Украины.