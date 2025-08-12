"В Одесі послідовна російська є мовою охоронців і прибиральниць", — письменник Остап Українець

Письменник та перекладач Остап Українець назвав російську в Одесі мовою "охоронців і прибиральниць". При цьому письменник вважає російську мову "маргінальною навіть для тих людей, в яких вона є побутовою".

Натомість магістральною та функціональною мовою Остап Українець називає саме українську. Про це письменник розповів в інтерв'ю для медіа "Інтент".

"За моїми персональними відчуттями навіть в Одесі, послідовна російська є мовою охоронців і прибиральниць, які сьогодні зранку розповідали, що право мають слухати "російське музло" на весь Ланжерон. Російська є маргінальною, навіть для людей, в яких вона є побутовою мовою", — зазначив письменник.

При цьому Остап Українець вважає, що російська мова "більше не є мовою метрополії".

"Зник цей елемент престижу, коли ти переїжджаєш із меншого міста в більше, чи із села в місто, і тобі хочеться перейти на мову метрополії. Російська більше не є мовою метрополії", — пояснив він.

Коментуючи явище суржику в українській мові, Остап Українець пояснив, що вважає його своєрідним "транзитом" при переході з російською на українську. Це розмовне явище, яке виконує "конструктивну функцію", вважає він.

"З мого погляду, суржик — це процес, а не підмножина мови. Суржик — це те, що мовець, намагаючись комунікувати, робить із мовою", — розповів письменник.

Також Остап Українець розповів про ситуацію з мовним питанням в Одесі. Він поділився спостереженнями, що в місті багато української на вулицях, однак залишаються дві категорії населення: люди, яким "яка різниця", а також "старші люди, з якими ми нічого не зробимо". Проте таких людей стає менше, зазначив Українець.

"Тобто всі ті люди, абсолютно, переконаний, спілкуються російською з рідними чи друзями, без жодних проблем, але проактивно говорять українською з незнайомими людьми", — додав він.

На думку письменника, зараз в Одесі будь-яка комунікація, навіть мінімальна за межами побуту, "автоматично відбувається українською".

Хто такий Остап Українець

Остап Українець — український письменник та перекладач, а також засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка", що налічує близько 176 тисяч підписників. Сам письменник родом із Івано-Франківської області, міста Калуш.

Письменник пише твори у жанрах історичної прози і фентезі, а також здійснив десятки перекладів творів закордонних авторів, зокрема Лавкрафта.

У березні 2024 року Остап Українець мобілізувався до лав ЗСУ.

