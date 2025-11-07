В Днепре введен мораторий: запрещен русскоязычный контент в публичном пространстве

В Днепре введен мораторий на публичное использование культурных продуктов на русском языке. Это решение принял исполком горсовета после обращения Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской и жителей города.

Как сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в Facebook, введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета.

Документ, подписанный мэром Борисом Филатовым, направлен на защиту украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоление последствий русификации.

Мораторий охватывает запрет на публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизведенных на русском языке, до полного прекращения оккупации территории Украины.

"Днепр — это город-форпост Украины, и такое решение давно актуально. Публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны", — отметила Елена Ивановская. Она подчеркнула, что это вопрос не только языковой политики, но и национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии.

Это решение является частью более широких усилий по борьбе с русификацией на востоке страны. Однако, до момента полного прекращения войны, такое ограничение в культурном пространстве будет действительным на всей территории Днепровской общины.

