Штраф до 170 тисяч або тюрьма: уряд хоче посилити покарання за незаконний виїзд за кордон

За незаконний перетин кордону порушникам наразі загрожує штраф від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Уряд пропонує посилити відповідальність аж до кримінальної.

В Україні планують збільшити штрафи від семи до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за незаконний виїзд та перебування за кордоном військовозобов'язаних. Про це повідомляє "ТСН".

Також, згідно законопроєкту №13673 про внесення змін до Кримінального кодексу, порушників може очікувати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Проект Закону

З серпня 2025 року документ перебуває у парламенті, а у лютому 2026-го законопроект включено до порядку денного й знаходиться "на ознайомленні" серед депутатів Верховної Ради.

Юристи зазначають, що зазначений документ передбачає переведення порушень, які стосуються перетинання кордону з метою ухилення від мобілізації, з адміністративної площини до кримінальної.

Відео дня

У пояснювальній записці до законопроєкту, який подала парламенту прем'єрка Юлія Свириденко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що за незаконний перетин держкордону громадян притягають лише до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 204-1 КУпАП, але кількість кількість подібних порушень лише збільшується, оскільки штрафи не мають належного карального і превентивного впливу.

З початку повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року українськими прикордонниками було затримано майже 43 тисячі військовозобов'язаних чоловіків віком 18–60 років, переважну більшість яких було виявлено під час перетинання кордону поза пунктами пропуску, наголосив очільник МВС. Крім того, за його інформацією, ще понад 4 тисячі осіб виявлено в пунктах пропуску з фіктивними документами.

Посилення відповідальності: пояснення адвокатки

За словами адвокатки Таміли Алексик, документом пропонується внести зміни до ст. 204-1 КУпАП, які передбачають виключення адміністративної відповідальності за перетин держкордону з підробленим паспортом та направлені на пом'якшення адміністративного покарання.

"Якщо раніше покарання за це передбачало штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб…, то після змін залишається тільки штраф", — пояснила адвокатка.

Одночасно пропонується внести зміни до абзацу першого ч. 3 ст. 332-2 КК України за незаконне перенаправлення осіб через державний кордон в умовах воєнного або надзвичайного стану й посилити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

"І так, це буде рахуватися тяжким злочином", — наголошує адвокатка.

Важливо

Цю ж статтю можуть доповнити ч. 4, відповідно до якої кримінальна відповідальність буде наставати навіть за спробу перетинання держкордону без відповідних документів, або з використанням підробленого документа, чи без дозволу відповідних органів влади.

За ці правопорушення пропонують запровадити штраф від 119 000 — 170 000 грн або ж позбавлення волі на строк до трьох років.

При цьому законопроект передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа протягом трьох місяців з моменту вчинення правопорушення повернулась на територію України та до моменту вручення повідомлення про підозру заявила про це правоохоронному органу.

Адвокатка також наголошує, що зміни стосуватимуться також призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які нині вже незаконно перебувають за кордоном або порушили терміни перебування за межами держави. Їм загрожує штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 51 000 грн, або позбавлення волі від 3 до 5 років. Це стосується і осіб, які виїхали за межі країни відповідно до Правил перетинання держкордону і залишилися понад встановлені строки, які становлять 30 або 60 днів, за межами території України.

Юристка зауважує, що відповідно до законопроєкту, здійснення спеціального досудового розслідування передбачено без фізичної присутності підозрюваного.

Згідно із документом, особи звільняються від кримінальної відповідальності, якщо протягом одного місяця з моменту завершення встановленого строку повернулися на територію України.

Що кажуть про законопроєкт у ВРУ

Невідомо, коли законопроєкт №13673 розглядатимуть у Верховній Раді, оскільки представники оборонного комітету парламенту зазначають, що народні обранці ще досконально не вивчали урядовий документ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Посадовець вважає, що вони мають допомагати своїй країні.

Володимир Зеленський погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца. За словами президента, повернення українських чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації.