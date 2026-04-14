"Питання справедливості": Зеленський різко висловився про повернення чоловіків з-за кордону

Український президент Володимир Зеленський прокоментував повернення чоловіків мобілізаційного віку до країни під час візиту до Німеччини.

Глава держави погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні. Відповідну заяву президент України зробив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, яку транслював Офіс президента України.

"Я згоден з вами щодо людей мобілізаційного віку, які виїхали тимчасово, але, як виявилося, на довгі роки. Багато хто порушив правила перетину кордону. Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що профільні служби обох країн мають займатися поверненням українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

За словами президента, повернення українських чоловіків — це передусім питання справедливості та ротації.

"Що стосується цих людей, наші Збройні сили, хотіли б, щоб вони повернулися. Тому що це питання справедливості в нас. Люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації. Вони ж, хоч і залізні, але ж давайте чесно, у них є сім’ї, вони захищають свій дім. Відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов’язок і мобілізаційний вік. А є інші молоді люди, які не мобілізаційного віку, які поїхали, вони мають на це право", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку.

