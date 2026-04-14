"Вопрос справедливости": Зеленский резко высказался о возвращении мужчин из-за границы

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение мужчин мобилизационного возраста в страну во время визита в Германию.

Глава государства согласился со словами канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировал Офис президента Украины.

"Я согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но, как оказалось, на долгие годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что профильные службы обеих стран должны заниматься возвращением украинских мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.

Відео дня

По словам президента, возвращение украинских мужчин — это прежде всего вопрос справедливости и ротации.

"Что касается этих людей, наши Вооруженные силы, хотели бы, чтобы они вернулись. Потому что это вопрос справедливости у нас. Люди, воины на фронте, им нужны ротации. Они же, хоть и железные, но давайте честно, у них есть семьи, они защищают свой дом. Ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст. А есть другие молодые люди, которые не мобилизационного возраста, которые поехали, они имеют на это право", — сказал Зеленский.

Напомним, что Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста.

