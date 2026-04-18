Штраф до 170 тысяч или тюрьма: правительство хочет ужесточить наказание за незаконный выезд за границу

За незаконное пересечение границы нарушителям сейчас грозит штраф от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест на срок до 15 суток. Правительство предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной.

В Украине планируют увеличить штрафы от семи до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за незаконный выезд и пребывание за границей военнообязанных. Об этом сообщает "ТСН".

Также, согласно законопроекту №13673 о внесении изменений в Уголовный кодекс, нарушителей может ожидать уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Проект Закона

С августа 2025 года документ находится в парламенте, а в феврале 2026-го законопроект включен в повестку дня и находится "на ознакомлении" среди депутатов Верховной Рады.

Юристы отмечают, что указанный документ предусматривает перевод нарушений, касающихся пересечения границы с целью уклонения от мобилизации, из административной плоскости в уголовную.

В пояснительной записке к законопроекту, который подала парламенту премьер Юлия Свириденко, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что за незаконное пересечение госграницы граждан привлекают только к административной ответственности, предусмотренной статьей 204-1 КУоАП, но количество количество количество подобных нарушений только увеличивается, поскольку штрафы не имеют должного карательного и превентивного воздействия.

С начала полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2025 года украинскими пограничниками было задержано почти 43 тысячи военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет, подавляющее большинство которых было обнаружено при пересечении границы вне пунктов пропуска, подчеркнул глава МВД. Кроме того, по его информации, еще более 4 тысяч человек выявлено в пунктах пропуска с фиктивными документами.

Усиление ответственности: объяснение адвоката

По словам адвоката Тамилы Алексик, документом предлагается внести изменения в ст. 204-1 КУоАП, которые предусматривают исключение административной ответственности за пересечение госграницы с поддельным паспортом и направлены на смягчение административного наказания.

"Если раньше наказание за это предусматривало штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток..., то после изменений остается только штраф", — пояснила адвокат.

Одновременно предлагается внести изменения в абзац первый ч. 3 ст. 332-2 УК Украины за незаконное перенаправление лиц через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения и усилить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"И да, это будет считаться тяжким преступлением", — отмечает адвокат.

Эту же статью могут дополнить ч. 4, согласно которой уголовная ответственность будет наступать даже за попытку пересечения госграницы без соответствующих документов, или с использованием поддельного документа, или без разрешения соответствующих органов власти.

За эти правонарушения предлагают ввести штраф от 119 000 — 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

При этом законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если лицо в течение трех месяцев с момента совершения правонарушения вернулось на территорию Украины и до момента вручения уведомления о подозрении заявило об этом правоохранительному органу.

Адвокат также отмечает, что изменения будут касаться также призывников, военнообязанных и резервистов, которые сейчас уже незаконно находятся за границей или нарушили сроки пребывания за пределами государства. Им грозит штраф от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 51 000 грн, или лишение свободы от 3 до 5 лет. Это касается и лиц, которые выехали за пределы страны в соответствии с Правилами пересечения госграницы и остались сверх установленных сроков, которые составляют 30 или 60 дней, за пределами территории Украины.

Юрист отмечает, что согласно законопроекту, осуществление специального досудебного расследования предусмотрено без физического присутствия подозреваемого.

Согласно документу, лица освобождаются от уголовной ответственности, если в течение одного месяца с момента завершения установленного срока вернулись на территорию Украины.

Что говорят о законопроекте в ВРУ

Неизвестно, когда законопроект №13673 будут рассматривать в Верховной Раде, поскольку представители оборонного комитета парламента отмечают, что народные избранники еще досконально не изучали правительственный документ.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Чиновник считает, что они должны помогать своей стране.

Владимир Зеленский согласился со словами канцлера Фридриха Мерца. По словам президента, возвращение украинских мужчин — это прежде всего вопрос справедливости и ротации.