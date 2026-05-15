Виїзд жінок за кордон: у Кабміні озвучили нове рішення

Уряд України скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зазначимо, що 6 травня вона говорила про те, що Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-чиновниць під час воєнного стану.

"Тепер працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень", — писала глава уряду.

Тоді Свириденко уточнювала, що зміни не застосовуються до вищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств і центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України і Конституційного Суду України органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Відео дня

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — йшлося у пості політикині.

Нагадаємо, раніше адвокат Ярослав Хлівний пояснював, що прикордонники перевіряють статус кожної жінки через систему "Аркан", яка синхронізована з державними реєстрами, тож усі дані про можливі обмеження видно в електронному форматі. За його словами, загальної заборони для жінок на виїзд за кордон в Україні немає, проте окремі категорії посадових осіб під час воєнного стану підпадають під встановлені законом обмеження.