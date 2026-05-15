Выезд женщин за границу: в Кабмине озвучили новое решение

Правительство Украины отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отметим, что 6 мая она говорила о том, что Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения.

"Теперь работники органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений", — писала глава правительства.

Тогда Свириденко уточняла, что изменения не применяются к высшим должностным лицам государства, ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям, в частности для членов Кабмина, руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка, а также для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины и Конституционного Суда Украины органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины.

Відео дня

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — гласил пост политика.

Напомним, ранее адвокат Ярослав Хливный объяснял, что пограничники проверяют статус каждой женщины через систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами, поэтому все данные о возможных ограничениях видны в электронном формате. По его словам, общего запрета для женщин на выезд за границу в Украине нет, однако отдельные категории должностных лиц во время военного положения подпадают под установленные законом ограничения.