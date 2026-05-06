Правительство отменило ограничения на выезд для части женщин-чиновниц: кто может пересекать границу

Украинское Правительство смягчило правила выезда за границу во время военного положения для части женщин, работающих в государственном секторе. Отныне для них отменены дополнительные ограничения, которые ранее действовали при пересечении границы.

На своей странице в Telegram 6 мая премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение разрешить сотрудницам органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных учреждений более свободно выезжать за границу. По ее словам, эти категории женщин больше не требуют дополнительных согласований или ограничений, которые применялись ранее.

В то же время новые правила не распространяются на высших должностных лиц государства и ключевое руководство. В частности, ограничения остаются в силе для:

членов правительства;

руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти и их заместителей;

представителей Офиса президента;

Аппарата Верховной Рады;

СНБО;

СБУ и Национального банка.

Также они касаются народных депутатов, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса генерального прокурора и руководителей государственных органов и предприятий общегосударственного уровня.

В Кабмине отмечают, что для этой категории должностных лиц правила оставили без изменений, чтобы гарантировать стабильную работу государственных институтов в условиях военного положения.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — написала она.

Напомним, что ранее адвокат Ярослав Хливный объяснял, что пограничники проверяют статус каждой женщины через систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами, поэтому все данные о возможных ограничениях видны в электронном формате. По его словам, общего запрета для женщин на выезд за границу в Украине нет, однако отдельные категории должностных лиц во время военного положения подпадают под установленные законом ограничения.

