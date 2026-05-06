Украина Российско-украинская война

Правительство отменило ограничения на выезд для части женщин-чиновниц: кто может пересекать границу

Загранпаспорт
Правительство смягчило правила выезда за границу во время военного положения для части женщин, работающих в государственном секторе. | Фото: Из открытых источников

Украинское Правительство смягчило правила выезда за границу во время военного положения для части женщин, работающих в государственном секторе. Отныне для них отменены дополнительные ограничения, которые ранее действовали при пересечении границы.

На своей странице в Telegram 6 мая премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение разрешить сотрудницам органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных учреждений более свободно выезжать за границу. По ее словам, эти категории женщин больше не требуют дополнительных согласований или ограничений, которые применялись ранее.

В то же время новые правила не распространяются на высших должностных лиц государства и ключевое руководство. В частности, ограничения остаются в силе для:

  • членов правительства;
  • руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти и их заместителей;
  • представителей Офиса президента;
  • Аппарата Верховной Рады;
  • СНБО;
  • СБУ и Национального банка.
Также они касаются народных депутатов, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса генерального прокурора и руководителей государственных органов и предприятий общегосударственного уровня.

В Кабмине отмечают, что для этой категории должностных лиц правила оставили без изменений, чтобы гарантировать стабильную работу государственных институтов в условиях военного положения.

"Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства", — написала она.

Напомним, что ранее адвокат Ярослав Хливный объяснял, что пограничники проверяют статус каждой женщины через систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами, поэтому все данные о возможных ограничениях видны в электронном формате. По его словам, общего запрета для женщин на выезд за границу в Украине нет, однако отдельные категории должностных лиц во время военного положения подпадают под установленные законом ограничения.

Также Фокус писал, что народный депутат Руслан Горбенко предлагает обязать ребят в возрасте 18-22 лет перед выездом за границу проходить базовую общевойсковую подготовку. По его словам, это должно позволить готовить молодежь к возможному привлечению к службе, хотя вопрос снижения мобилизационного возраста пока в парламенте не поддерживается.