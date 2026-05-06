Уряд скасував обмеження на виїзд для частини жінок-посадовиць: хто тепер може перетинати кордон

Український Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон під час воєнного стану для частини жінок, які працюють у державному секторі. Відтепер для них скасовано додаткові обмеження, які раніше діяли при перетині кордону.

На своїй сторінці у Telegram 6 травня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення дозволити працівницям органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених установ вільніше виїжджати за кордон. За її словами, ці категорії жінок більше не потребують додаткових погоджень чи обмежень, які застосовувалися раніше.

Водночас нові правила не поширюються на найвищих посадовців держави та ключове керівництво. Зокрема, обмеження залишаються чинними для:

членів уряду;

керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників;

представників Офісу президента;

Апарату Верховної Ради;

РНБО;

СБУ та Національного банку.

Також вони стосуються народних депутатів, суддів Верховного і Конституційного судів, прокурорів Офісу генерального прокурора та керівників державних органів і підприємств загальнодержавного рівня.

У Кабміні наголошують, що для цієї категорії посадовців правила залишили без змін, аби гарантувати стабільну роботу державних інституцій в умовах воєнного стану.

"Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави", — написала вона.

Нагадаємо, що раніше адвокат Ярослав Хлівний пояснював, що прикордонники перевіряють статус кожної жінки через систему "Аркан", яка синхронізована з державними реєстрами, тому всі дані про можливі обмеження видно в електронному форматі. За його словами, загальної заборони для жінок на виїзд за кордон в Україні немає, однак окремі категорії посадовиць під час воєнного стану підпадають під встановлені законом обмеження.

