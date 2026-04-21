Виїзд жінок за кордон: кого можуть не випустити і як працює перевірка

Українські прикордонники бачать статус кожної жінки через систему "Аркан", що синхронізована з державними реєстрами.

В Україні немає загальної заборони для жінок щодо виїзду за кордон, проте є деякі категорії українок, які через професію і посаду підпадають під окремі обмеження. Про юридичні аспекти для деяких громадянок України під час перетину кордону розповідає адвокат Ярослав Хлівний, пише "РБК-Україна".

Які категорії жінок не можуть виїздити: повний перелік

Чинне законодавство в Україні чітко сформулювало перелік посадових осіб, які не можуть вільно перетинати кордон під час дії воєнного стану. За словами, Ярослава Хлівного, ці обмеження стосуються також й представників місцевого самоврядування та керівників держпідприємств, а не тільки центральних органів.

Зокрема, до переліку осіб, які не можуть вільно перетинати кордон, належать:

члени Кабміну, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники.

керівник Офісу Президента, його заступники, Керівник Апарату Верховної Ради та їхні заступники.

голова СБУ, Голова Нацбанку, прокурори, представники Уповноваженого з прав людини, керівники МВС, ДБР та НАБУ.

народні депутати, депутати місцевих рад усіх рівнів, судді Конституційного Суду та судді загальних судів.

голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники.

керівники структурних підрозділів держорганів, державних унітарних підприємств та заступники голів виконавчих органів товариств, де частка держави перевищує 50%.

"За наявності відповідних документів вказані особи можуть перетинати кордон (наприклад, рішення про службове відрядження, відпускний квиток). Окрім того, виїзд можливий для супроводу осіб, за якими здійснюється догляд або опіка", – пояснив адвокат.

Виїзд жінок за кордон: як проходить перевірка, які треба мати документи

Українські прикордонники перевіряють усіх жінок, які перетинають кордон, для цього вистачає лише паспорта.

"Перевірка здійснюється через систему "Аркан", яка синхронізована із іншими реєстрами. Отже, при спробі перетнути кордон прикордонник перевіряє все через електронну систему", – зауважує Ярослав Хлівний.

Що стосується жінок-медиків, які є військовозобов'язаними, жодних додаткових інших правил, чи обмежені щодо їх виїзду за кордон немає.

"Інших обмежень немає, а новини про вимоги до жінок–медиків показати "Резерв+" є незаконною історією. Правилами такі вимоги не передбачені, тому і обмеження відсутні", — підсумовує адвокат.

