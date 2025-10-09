Нові правила в'їзду та виїзду до ЄС: що зміниться для українців

З 12 жовтня країни Європейського Союзу почнуть впроваджувати оновлену процедуру перетину кордонів — EES, що передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців кожної людини під час в'їзду та виїзду.

Мета нововведень — модернізація бази даних ЄС і посилення безпеки на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

ЄС змінює правила в'їзду — що важливо знати

Нова система EES у Європі дасть змогу прикордонникам різних країн більш ефективно контролювати в'їзд і виїзд громадян третіх країн, включно з українцями.

"Польща вже почала тестувати цю систему, а з 12 жовтня процедура буде поступово впроваджуватися в інших країнах. Не виключено, що вона почне працювати одночасно на всіх кордонах, але це поки що невідомо", — зазначив Демченко.

Нова система контролю виїзду громадян до країн ЄС збиратиме інформацію про тих, хто перетинає кордон: фотографію, відбитки пальців, паспортні дані та інші відомості. Усі дані зберігатимуться в загальній базі і фіксуватимуть як в'їзд, так і виїзд громадян. Прикордонник попередив, що збір біометричних даних може збільшити час проходження контролю, особливо на етапі тестування системи.

"Процедуру доведеться проходити щоразу під час перетину кордону. Це необхідно для повноцінної ідентифікації особистості. Як це відбуватиметься на практиці, складно сказати, оскільки процес регулюється за межами України", — додав він.

