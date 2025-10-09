Новые правила въезда и выезда в ЕС: что изменится для украинцев

С 12 октября страны Европейского Союза начнут внедрять обновленную процедуру пересечения границ — EES, предусматривающую сканирование лица и снятие отпечатков пальцев каждого человека при въезде и выезде.

Цель нововведений — модернизация базы данных ЕС и усиление безопасности на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

ЕС изменяет правила въезда — что важно знать

Новая система EES в Европе позволит пограничникам разных стран более эффективно контролировать въезд и выезд граждан третьих стран, включая украинцев.

"Польша уже начала тестировать эту систему, а с 12 октября процедура будет постепенно внедряться в других странах. Не исключено, что она начнет работать одновременно на всех границах, но это пока неизвестно", — отметил Демченко.

Новая система контроля выезда граждан в страны ЕС будет собирать информацию о пересекающих границу: фотографию, отпечатки пальцев, паспортные данные и другие сведения. Все данные будут храниться в общей базе и фиксировать как въезд, так и выезд граждан. Пограничник предупредил, что сбор биометрических данных может увеличить время прохождения контроля, особенно на этапе тестирования системы.

"Процедуру придется проходить каждый раз при пересечении границы. Это необходимо для полноценной идентификации личности. Как это будет происходить на практике, сложно сказать, так как процесс регулируется за пределами Украины", — добавил он.

