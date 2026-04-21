Выезд женщин за границу: кого могут не выпустить и как работает проверка

Украинские пограничники видят статус каждой женщины через систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами.

В Украине нет общего запрета для женщин на выезд за границу, однако есть некоторые категории украинок, которые из-за профессии и должности подпадают под отдельные ограничения. О юридических аспектах для некоторых гражданок Украины при пересечении границы рассказывает адвокат Ярослав Хливный, пишет "РБК-Украина".

Какие категории женщин не могут выезжать: полный перечень

Действующее законодательство в Украине четко сформулировало перечень должностных лиц, которые не могут свободно пересекать границу во время действия военного положения. По словам, Ярослава Хливного, эти ограничения касаются также и представителей местного самоуправления и руководителей госпредприятий, а не только центральных органов.

В частности, в перечень лиц, которые не могут свободно пересекать границу, относятся:

члены Кабмина, заместители министров, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители.

руководитель Офиса Президента, его заместители, Руководитель Аппарата Верховной Рады и их заместители.

председатель СБУ, Председатель Нацбанка, прокуроры, представители Уполномоченного по правам человека, руководители МВД, ГБР и НАБУ.

народные депутаты, депутаты местных советов всех уровней, судьи Конституционного Суда и судьи общих судов.

главы местных госадминистраций и их заместители.

руководители структурных подразделений госорганов, государственных унитарных предприятий и заместители председателей исполнительных органов обществ, где доля государства превышает 50%.

"При наличии соответствующих документов указанные лица могут пересекать границу (например, решение о служебной командировке, отпускной билет). Кроме того, выезд возможен для сопровождения лиц, за которыми осуществляется уход или опека", — пояснил адвокат.

Выезд женщин за границу: как проходит проверка, какие надо иметь документы

Украинские пограничники проверяют всех женщин, которые пересекают границу, для этого хватает только паспорта.

"Проверка осуществляется через систему "Аркан", которая синхронизирована с другими реестрами. Итак, при попытке пересечь границу пограничник проверяет все через электронную систему", — отмечает Ярослав Хливный.

Что касается женщин-медиков, которые являются военнообязанными, никаких дополнительных других правил, или ограничены по их выезду за границу нет.

"Других ограничений нет, а новости о требованиях к женщинам-медикам показать "Резерв+" являются незаконной историей. Правилами такие требования не предусмотрены, поэтому и ограничения отсутствуют", — заключает адвокат.

