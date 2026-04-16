"Беспорядок и хаос": новая система EES парализовала аэропорты Европы, что надо знать украинцам

Запуск Европейской системы въезда и выезда создал огромные очереди на аэродромах. Поэтому украинцам, которые сейчас планируют свои путешествия, стоит учесть эти нюансы, чтобы не опоздать на рейсы.

После полноценного запуска Европейской системы въезда и выезда (EES) — новой системы пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, — аэропорты в 15 европейских странах сообщили о серьезных задержках и длинных очередях на пограничном контроле Об этом пишет Financial Times.

Известно, что EES — это новая система пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС. Всего таких стран 29: это 25 стран ЕС (без Ирландии и Кипра), а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария. Ее начали поэтапно запускать осенью 2025 года и полноценно развернули 10 апреля. Эта система должна заменить штампы в паспортах цифровой регистрацией.

Как работает система EES?

Система собирает данные, содержащиеся в проездном документе, дату и место каждого въезда и выезда, а также биометрические данные. Отныне во время первого визита в одну из стран Шенгенской зоны у граждан третьих стран будут собирать персональные данные, биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев), а также информацию из проездного документа.

Пройти процедуру можно на стойке пограничной службы, стойке самообслуживания, а также через мобильное приложение Travel to Europe, если последние два варианта доступны.

Биометрический паспорт для въезда в Шенгенскую зону не является обязательным. Те, кто имеет обычные небиометрические паспорта, также проходят регистрацию в EES, но обязательно с помощью сотрудников пограничной службы.

Что говорят авиакомпании и аэропорты?

Как сообщили изданию в Международном совете аэропортов (Airports Council International, ACI), после запуска EES пассажиры в региональных аэропортах и крупных хабах, в частности во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, были вынуждены ждать в очередях на пограничном контроле до трех часов.

По словам директора европейского подразделения ACI Оливье Янковеца, такое длительное время ожидания наблюдалось в часы пик.

"Эта ситуация в ближайшие недели и тем более в пиковые летние месяцы станет просто неуправляемой", — опасается он.

Аэропорты и авиакомпании заранее предупреждали о проблемах с внедрением EES. В первый день после полноценного запуска в аэропортах образовались очереди, в часы пик людям приходилось ждать до трех часов. Некоторые не успевали на свои рейсы.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что из-за запуска EES путешественникам в некоторых аэропортах приходилось ждать в очередях до четырех часов. Он назвал новую систему пограничного контроля "беспорядком и хаосом", а также наказанием за Брекзит. По его мнению, Евросоюзу стоит отложить полноценное внедрение системы до октября.

Европейская комиссия не видит проблемы с внедрением EES

По данным чиновников Еврокомиссии, в среднем на оформление одного путешественника в новой системе уходит 70 секунд. В ACI отмечают, что в часы пик время оформления может увеличиться до пяти минут.

"Как мы видим по первым дням полноценной работы, система функционирует очень хорошо. В подавляющем большинстве государств-членов проблем нет", — заявили чиновники.

Также они признали, что "технические проблемы" возникли в нескольких странах. Но, по их словам, проблемы устраняются, и именно сами страны, где возникли сбои, должны обеспечить нормальное внедрение EES на местах.

Напомним, что в пунктах пропуска с польской стороны запускают Систему въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System). Теперь при пересечении границы в украинцев будут собирать биометрические данные, но делать это пока постепенно.

На пункте пропуска "Устилуг — Зосин" EES заработает с 5 ноября, а на "Ягодин — Дорогуск" с 6 ноября. На самом деле внедрение Евросоюзом новой системы стартовало еще 12 октября, но оно происходит постепенно. Еженедельно к EES подключают новые пункты пропуска в разных странах.

