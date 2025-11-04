На границе с Польшей заработала система EES: почему могут запретить въезд, — ГПСУ

В пунктах пропуска с польской стороны запускают Систему въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System). Теперь при пересечении границы у украинцев будут собирать биометрические данные, но делать это будут пока постепенно.

На пункте пропуска "Устилуг — Зосин" EES заработает с 5 ноября, а на "Ягодин — Дорогуск" с 6 ноября. На самом деле внедрение Евросоюзом новой стартовало еще 12 октября, но оно происходит постепенно. Еженедельно к EES подключают новые пункты пропуска в разных странах. Об этом в эфире телемарафона 4 ноября рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он пояснил, что в систему будут вносить паспортные данные, информацию о въезде или выезде и биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и изображения лиц. Детям до 12 лет снимать отпечатки не нужно.

Однако наполнение EES также будет постепенным.

"То есть не сразу в тех пунктах пропуска, которые даже подключены к новой системе EES, у всех граждан будут собирать биометрические данные или будет вноситься какая-то другая информация", — уточнил Демченко.

Он сообщил, что на полноценное внедрение новой системы ЕС выделил полгода. Из-за этого где-то возможны задержки, но пока об осложнении движения речь не идет. В общем EES нужна, чтобы исключить использование поддельных документов и контролировать соблюдение людьми сроков пребывания в тех или иных странах.

"Каких-то дополнительных документов для пересечения границы эта база данных не предусматривает. Но, конечно, когда эта система заработает на 100%, или даже сейчас, когда человеку будут предлагать отсканировать отпечатки пальцев или сделать изображение лица, и кто-то откажется, это также может быть основанием для отказа во въезде в ту или иную страну", — предупредил представитель ГПСУ.

Как украинские пограничники знают от коллег, по новым правилам фото могут требовать при каждом въезде или выезде, чтобы сравнить его и таким образом осуществить проверку.

Напомним, 3 ноября в ГПСУ заявили, что пропуск через пункты "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин" может быть замедлен из-за внедрения системы EES. Украинцев, которые планируют свои поездки, призвали просчитывать время с запасом.

Закарпатские пограничники установили вблизи границы бетонные блоки после инцидента, когда мобилизованный юрист протаранил шлагбаумы и сбежал в Венгрию. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что подобные попытки — не единичны.