С 3 ноября на границе снимают отпечатки: украинцев предупредили о более долгих проверках

На границе с Польшей заработала новая система, из-за которой выезд может занимать больше времени. В Государственной таможенной службе Украины рассказали, какие дополнительные данные теперь будут собирать и кого изменения не коснутся.

"Вниманию граждан! Возможно замедление движения на границе с Польшей", — отметила пресс-служба 3 ноября.

Таможенники предупредили, что пропуск может быть замедлен через пограничные пункты "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин". Это связано с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES).

"Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи", — пояснили в таможенной службе.

Процедура предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных, то есть фотографирование и снятие отпечатков пальцев украинцев. От детей до 12 лет снимать отпечатки не требуют.

"Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена", — отметила пресс-служба.

Таможенники подчеркнули, что внедрение новой системы сначала может увеличить время, которое требуется для прохождения контроля. Поэтому гражданам советуют планировать свои поездки за границу с большим запасом времени или выбирать альтернативные пункты пропуска.

"Сориентироваться в ситуации вам поможет специальная карта Гостаможслужбы, которая отражает состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины", — добавили в публикации.

