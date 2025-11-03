3 ноября — день инженерных войск: как "резали" подразделения ВСУ, которые строят мосты и переправы

3 ноября отмечают день инженерных войск Вооруженных сил Украины, которые помогали продвижению украинской пехоты и штурмовиков во время Херсонской и Харьковской наступательных операций. Впрочем, с первых дней независимости и до первых дней вторжения эти войска постоянно сокращали. Что изменилось для инженерных подразделений с началом полномасштабной войны?

День инженерных войск начали отмечать с 1999 года. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ, выбрав дату 3 ноября. Указ действует до сих пор. Объясняется, что решение приняли для учета заслуга "в укреплении обороноспособности государства". Фокус решил рассказать об инженерных войсках ВСУ: почему они важны и как их сокращали в течение 20 лет независимости.

Что такое инженерные войска

Инженерные войска — это специальный род войск в составе ВСУ, чьи обязанности отличаются в мирное и военное время. В мирное время они занимаются разминированием, а также защитой гидротехнических сооружений (например, дамб) и спасательными работами. В военное — строят переправы, обустраивают фортификации, занимаются разминированием, расчищают дороги от препятствий, сопровождают колонны, разминируют подходы к вражеским позициям и др.

"Руками и металлом, мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами", — рассказало командование войсками в феврале 2024 года.

Инженерные войска строят понтонные переправы через водные преграды Фото: Армія Inform

Подразделения инженерных войск есть в каждой бригаде ВСУ, а отдельные части подчиняются командованию Силами поддержки. Среди около 16 подразделений — инженерное, оперативного обеспечения, поддержки, понтонно-мостовое, инженерно-позиционное, инженерно-саперное (бригады, полки, батальоны). Командующий сил поддержки ВСУ — генерал-майор Дмитрий Герега (с 2024 года).

Инженерные войска до 2014 года

До 2014 года инженерные войска и силы поддержки ВСУ реформировали в два этапа. Первый этап — с 1992 по 2005 год, второй — с 2005 по 2014.

Во время первого этапа украинские чиновники систематически уменьшали численность подразделений, объяснили на портале ukrmilitary. Делалось это в соответствии с Программой строительства и развития инженерных войск в рамках реформы ВСУ. Главная цель программы — оптимизировать структуру, чтобы избавиться от устаревшей техники, получить новую, улучшить систему управления и приблизить возможности к стандартам НАТО.

К 2005 году четыре бригады (инженерно-саперные, инженерно-понтонные) превратили в полки, то есть уменьшили втрое. Речь шла о подразделениях, которые имеют специальное оборудование для преодоления водных преград и для разминирования. Тогда же расформировали 210 бригаду, три полка и 80 центральную базу боеприпасов.

Во время второго этапа правительство отказалось от движения в НАТО и продолжило сокращение количества инженерных войск. Среди прочего, количество должностей уменьшили на более чем 4 тыс., говорится в статье. Также есть таблица, которая показывает, что процент инженерных войск в структуре ВСУ уменьшился на 6% в течение 13 лет (при этом ВСУ уменьшились в 2,5 раза).

Инженерные войска сокращались в 2000-2013 годах Фото: ukrmilitary.com

"Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 г. в инженерных войсках ВСУ осталось только три инженерных полка и один понтонно-мостовой полк", — подытожили на портале, отметив, что тогда же ликвидировали систему подготовки специалистов.

Инженерные войска ВСУ во время российско-украинской войны

Когда началась российско-украинская война в 2014 году, инженерные войска присоединились к защите государства и начали выполнять обязанности, возложенные на них в военное время. После этого медиа уже не писали об их сокращении, а вместо этого информировали о помощи ВСУ и о технике, которую предоставляли западные партнеры.

На портале "АрмияInform" в 2021 году рассказали, что инженерные подразделения построили 1200 км фортификаций, 252 км заграждений, три линии обороны с 270 фортификационными сооружениями. Также указывается, что они занимались разминированием: обезвредили 140 тыс. опасных предметов, расчищали от мин дороги и железные дороги. За героизм, проявленный при выполнении этих работ, получили награды 500 военных из инженерных войск, говорится в статье.

Инженерные войска занимаются восстановлением мостов во время боевых действий Фото: Армія Inform

Во время полномасштабного вторжения в 2022 году инженерные войска, среди прочего, помогали бойцам ВСУ во время Херсонской и Харьковской контрнаступательных операций, рассказал командующий силами поддержки в 2024 году Александр Яковец. Кроме того, они помогли пехоте вовремя и безопасно отойти с позиций в Лисичанске, Северодонецке.

"Именно благодаря действиям понтонно-мостовых подразделений фактически была сохранена боеспособность подразделений и жизнь личного состава", — сказал он.

В 2023 году инженерные войска в течение 10 суток оперативно заминировали северные границы Украины: установили 5,5 тыс. мин, сообщил тогдашний командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Кроме того, вырыли 1,5 тыс. км траншей, 3,5 тыс. км противотанковых рвов, обустроили укрытия и огневые позиции.

Инженерные войска минируют подходы к украинским границам Фото: Facebook / Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ

Еще одно направление работы инженерных войск — строительство понтонных переправ. Об этом рассказало командование ВСУ осенью 2023 года, показав кадры тренировок военных.

Инженерные войска обустраивают понтоны для перевозки техники ВСУ

Какую технику используют инженерные войска

Западные партнеры в пакетах помощи с 2022 по 2024 годы предоставили Украине специальную технику, которая поступала в инженерные войска. Например, в пакетах от немецкого Бундестага фигурировали машины разграждения (очистки дороги) Pionierpanzer 2A1 Dachs и машины разминирования WISENT 1. Кроме того, Норвегия передала машину разминирования NM189 Ingeniørpanservogn, а Япония — машину для строительства укреплений Morooka PC-065B.

3 ноября 2025 года — день инженерных войск, когда можно отметить подразделения ВСУ, которые "роют землю и заливают бетон, чтобы обеспечить нашим воинам наилучшую защиту".