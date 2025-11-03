Поддержите нас UA
3 ноября — день инженерных войск: как "резали" подразделения ВСУ, которые строят мосты и переправы

Понтоны ВСУ обеспечивают перевод техники через реку
Инженерные войска налаживают понтоны для переправы ВСУ (иллюстративное фото) | Фото: Из открытых источников

3 ноября отмечают день инженерных войск Вооруженных сил Украины, которые помогали продвижению украинской пехоты и штурмовиков во время Херсонской и Харьковской наступательных операций. Впрочем, с первых дней независимости и до первых дней вторжения эти войска постоянно сокращали. Что изменилось для инженерных подразделений с началом полномасштабной войны?

День инженерных войск начали отмечать с 1999 года. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ, выбрав дату 3 ноября. Указ действует до сих пор. Объясняется, что решение приняли для учета заслуга "в укреплении обороноспособности государства". Фокус решил рассказать об инженерных войсках ВСУ: почему они важны и как их сокращали в течение 20 лет независимости.

Что такое инженерные войска

Инженерные войска — это специальный род войск в составе ВСУ, чьи обязанности отличаются в мирное и военное время. В мирное время они занимаются разминированием, а также защитой гидротехнических сооружений (например, дамб) и спасательными работами. В военное — строят переправы, обустраивают фортификации, занимаются разминированием, расчищают дороги от препятствий, сопровождают колонны, разминируют подходы к вражеским позициям и др.

"Руками и металлом, мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами", — рассказало командование войсками в феврале 2024 года.

военные перебираются через реку на понтонах
Инженерные войска строят понтонные переправы через водные преграды
Фото: Армія Inform

Подразделения инженерных войск есть в каждой бригаде ВСУ, а отдельные части подчиняются командованию Силами поддержки. Среди около 16 подразделений — инженерное, оперативного обеспечения, поддержки, понтонно-мостовое, инженерно-позиционное, инженерно-саперное (бригады, полки, батальоны). Командующий сил поддержки ВСУ — генерал-майор Дмитрий Герега (с 2024 года).

Инженерные войска до 2014 года

До 2014 года инженерные войска и силы поддержки ВСУ реформировали в два этапа. Первый этап — с 1992 по 2005 год, второй — с 2005 по 2014.

Во время первого этапа украинские чиновники систематически уменьшали численность подразделений, объяснили на портале ukrmilitary. Делалось это в соответствии с Программой строительства и развития инженерных войск в рамках реформы ВСУ. Главная цель программы — оптимизировать структуру, чтобы избавиться от устаревшей техники, получить новую, улучшить систему управления и приблизить возможности к стандартам НАТО.

К 2005 году четыре бригады (инженерно-саперные, инженерно-понтонные) превратили в полки, то есть уменьшили втрое. Речь шла о подразделениях, которые имеют специальное оборудование для преодоления водных преград и для разминирования. Тогда же расформировали 210 бригаду, три полка и 80 центральную базу боеприпасов.

Во время второго этапа правительство отказалось от движения в НАТО и продолжило сокращение количества инженерных войск. Среди прочего, количество должностей уменьшили на более чем 4 тыс., говорится в статье. Также есть таблица, которая показывает, что процент инженерных войск в структуре ВСУ уменьшился на 6% в течение 13 лет (при этом ВСУ уменьшились в 2,5 раза).

Таблица с данными о сокращении инженерных войск в 2000-2013 годах
Инженерные войска сокращались в 2000-2013 годах
Фото: ukrmilitary.com

"Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 г. в инженерных войсках ВСУ осталось только три инженерных полка и один понтонно-мостовой полк", — подытожили на портале, отметив, что тогда же ликвидировали систему подготовки специалистов.

Инженерные войска ВСУ во время российско-украинской войны

Когда началась российско-украинская война в 2014 году, инженерные войска присоединились к защите государства и начали выполнять обязанности, возложенные на них в военное время. После этого медиа уже не писали об их сокращении, а вместо этого информировали о помощи ВСУ и о технике, которую предоставляли западные партнеры.

На портале "АрмияInform" в 2021 году рассказали, что инженерные подразделения построили 1200 км фортификаций, 252 км заграждений, три линии обороны с 270 фортификационными сооружениями. Также указывается, что они занимались разминированием: обезвредили 140 тыс. опасных предметов, расчищали от мин дороги и железные дороги. За героизм, проявленный при выполнении этих работ, получили награды 500 военных из инженерных войск, говорится в статье.

Спецтехника восстанавливает разрушенный мост
Инженерные войска занимаются восстановлением мостов во время боевых действий
Фото: Армія Inform

Во время полномасштабного вторжения в 2022 году инженерные войска, среди прочего, помогали бойцам ВСУ во время Херсонской и Харьковской контрнаступательных операций, рассказал командующий силами поддержки в 2024 году Александр Яковец. Кроме того, они помогли пехоте вовремя и безопасно отойти с позиций в Лисичанске, Северодонецке.

"Именно благодаря действиям понтонно-мостовых подразделений фактически была сохранена боеспособность подразделений и жизнь личного состава", — сказал он.

В 2023 году инженерные войска в течение 10 суток оперативно заминировали северные границы Украины: установили 5,5 тыс. мин, сообщил тогдашний командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Кроме того, вырыли 1,5 тыс. км траншей, 3,5 тыс. км противотанковых рвов, обустроили укрытия и огневые позиции.

Боец несет мины
Инженерные войска минируют подходы к украинским границам
Фото: Facebook / Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВСУ

Еще одно направление работы инженерных войск — строительство понтонных переправ. Об этом рассказало командование ВСУ осенью 2023 года, показав кадры тренировок военных.

Бойцы ВСУ тренируются ставить понтоны
Инженерные войска обустраивают понтоны для перевозки техники ВСУ

Какую технику используют инженерные войска

Западные партнеры в пакетах помощи с 2022 по 2024 годы предоставили Украине специальную технику, которая поступала в инженерные войска. Например, в пакетах от немецкого Бундестага фигурировали машины разграждения (очистки дороги) Pionierpanzer 2A1 Dachs и машины разминирования WISENT 1. Кроме того, Норвегия передала машину разминирования NM189 Ingeniørpanservogn, а Япония — машину для строительства укреплений Morooka PC-065B.

3 ноября 2025 года — день инженерных войск, когда можно отметить подразделения ВСУ, которые "роют землю и заливают бетон, чтобы обеспечить нашим воинам наилучшую защиту".