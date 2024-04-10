Минимум снарядов 155 мм и миллион пуль: Германия предоставляет новый пакет помощи Украине

Украина получит от немецких партнеров почти полсотни разведывательных дронов, определенное количество снарядов и большое количество пуль. При этом в пакете нет ракет TAURUS или боевых бронемашин.

Related video

Бундесвер объявил о содержании нового пакета помощи Украине. Основная часть пакета — машины для разминирования и разведывательные беспилотники. Кроме того, предоставляют пули и снаряды калибра 155 мм. О деталях решения правительства Германии говорится на портале немецких Вооруженных сил.

Украина вскоре получит партию помощи, которая поступит украинским бойцам на линию фронта. В перечне — 11 различных позиций: от тяжелых бронемашин для разминирования и вездехода — до патронов и зажигалок для взрывчатки.

Германия и Украина — пакет помощи 10 апреля

Средства поражения противника, которые Бундесвер предоставляет ВСУ:

снаряды калибра 155 мм — 6 тыс. шт;

детонаторы — 5 тыс. шт;

патроны для стрелкового оружия — миллион шт;

стрелковое оружие — количество не указано.

В списке военной помощи есть 16 устройств для разминирования:

машины разминирования WISENT 1 — 2 шт;

мобильные системы разминирования — 11 шт;

минные тралы — 3 шт.

Также есть гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — 1 шт.

Беспилотники вскоре поступят Силам обороны в общем количестве 46 шт:

разведывательные БпЛА Vector — 16 шт;

разведывательные БпЛА RQ-35 Heidrun — 30 шт.

Также украинцы будут иметь 30 комплектов средств противодействия БпЛА, рассказали на портале оборонного ведомства Германии.

Отметим, в марте 2024 года в западных СМИ опубликовали информацию от неназванных источников в украинском Министерстве обороны. Собеседник журналистов рассказал, что ВСУ в условиях жесткого дефицита средств поражения за сутки используют 2 тыс. артиллерийских снарядов. То есть партии помощи от Германии хватит на три дня. В то время как россияне имеют возможность выстреливать 10 тыс. снарядов.

В одном из предыдущих пакетов помощи от Германии уже фигурировали минимальное количество боеприпасов. Например, в январе 2024 года калибра 155 мм там было чуть больше тысячи.

В то же время вскоре ожидается, что ВСУ начнут получать снаряды, которые отыскал в неуказанных источниках президент Чехии Петр Павел. Страны Европейского Союза постепенно собирают средства, чтобы на фронт поступил почти 1 млрд снарядов.

Напоминаем, аналитики исследовали уничтожение танков ВС РФ и выяснили, что две трети из них уничтожается дронами. При этом другие аналитики подсчитали, что такими темпами Россия потеряет бронетехнику в течение двух-трех лет.