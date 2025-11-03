3 листопада — день інженерних військ: як "різали" підрозділи ЗСУ, які будують мости та переправи

3 листопада святкують день інженерних військ Збройних сил України, які допомагали просуванню української піхоти та штурмовиків під час Херсонської та Харківської наступальних операцій. Втім, з перших днів незалежності й до перших днів вторгнення ці війська невпинно скорочували. Що змінилось для інженерних підрозділів з початком повномасштабної війни?

День інженерних військ почали святкувати з 1999 року. Тодішній президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ, обравши дату 3 листопада. Указ чинний і досі. Пояснюється, що рішення ухвалили задля врахування заслуги "у зміцненні обороноздатності держави". Фокус вирішив розповісти про інженерні війська ЗСУ: чому вони важливі і як їх скорочували протягом 20 років незалежності.

Що таке інженерні війська

Інженерні війська — це спеціальний рід військ у складі ЗСУ, чиї обов'язки відрізняються у мирний та воєнний час. У мирний час вони займаються розмінуванням, і також захистом гідротехнічних споруд (наприклад, дамб) та рятувальними роботами. У воєнний — будують переправи, облаштовують фортифікації, займаються розмінуванням, розчищають дороги від перешкод, супроводжують колони, розміновують підходи до ворожих позицій та ін.

Відео дня

"Руками та металом, ми створюємо непробивні бар'єри, що стоять між нашими військами і російськими окупантами", — розповіло командування військами в лютому 2024 року.

Інженерні війська будують понтонні переправи через водні перешкоди Фото: Армія Inform

Підрозділи інженерних військ є у кожній бригаді ЗСУ, а окремі частини підпорядковуються командуванню Силами підтримки. Серед близько 16 підрозділів — інженерний, оперативного забезпечення, підтримки, понтонно-мостовий, інженерно-позиційний, інженерно-саперний (бригади, полки, батальйони). Командувач сил підтримки ЗСУ — генерал-майор Дмитро Герега (з 2024 року).

Інженерні війська до 2014 року

До 2014 року інженерні війська та сили підтримки ЗСУ реформували у два заходи. Перший захід — з 1992 по 2005 року, другий — з 2005 по 2014.

Під час першого етапу реформування українські урядовці систематично зменшували чисельність підрозділів, пояснили на порталі ukrmilitary. Робилось це відповідно до Програми будівництва та розвитку інженерних військ у рамках реформи ЗСУ. Головна мета програми — оптимізувати структуру, щоб позбутись застарілої техніки, отримати нову, покращити систему управління та наблизити можливості до стандартів НАТО.

До 2005 року чотири бригади (інженерно-саперні, інженерно-понтонні) перетворили у полки, тобто зменшили утричі. Ішлося про підрозділи, які мають спеціальне устаткування для подолання водних перешкод та для розмінування. Тоді ж розформували 210 бригаду, три полки та 80 центральну базу боєприпасів.

Під час другого етапу уряд відмовився від руху до НАТО і продовжив скорочення кількості інженерних військ. Серед іншого, кількість посад зменшили на більш як 4 тис., ідеться у статті. Також є таблиця, яка показує, що відсоток інженерних військ у структурі ЗСУ зменшився на 6% протягом 13 років (при цьому ЗСУ зменшились у 2,5 раза).

Інженерні війська скорочувались у 2000-2013 роках Фото: ukrmilitary.com

"Таким чином, станом на 31 грудня 2013 р. в інженерних військах ЗСУ залишилося тільки три інженерних полки та один понтонно-мостовий полк", — підсумували на порталі, зауваживши, що тоді ж ліквідували систему підготовки фахівців.

Інженерні війська ЗСУ під час російсько-української війни

Коли почалась російсько-українська війна у 2014 році, інженерні війська долучились до захисту держави та почали виконувати обов'язки, покладені на них у воєнний час. Після цього медіа вже не писали про їхнє скорочення, а натомість інформували про допомогу ЗСУ і про техніку, яку надавали західні партнери.

На порталі "АрміяInform" у 2021 році розповіли, що інженерні підрозділи збудували 1200 км фортифікацій, 252 км загороджень, три лінії оборони з 270 фортифікаційними спорудами. Також вказується, що вони займались розмінуванням: знешкодили 140 тис. небезпечних предметів, розчищали від мін дороги та залізниці. За героїзм, проявлений під час виконання цих робіт, отримали нагороди 500 військових з інженерних військ, ідеться у статті.

Інженерні війська займаються відновленням мостів під час бойових дій Фото: Армія Inform

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році інженерні війська, серед іншого, допомагали бійцям ЗСУ під час Херсонської та Харківської контрнаступальних операцій, розповів командувач сил підтримки у 2024 році Олександр Яковець. Крім того, вони допомогли піхоті вчасно та безпечно відійти з позицій у Лисичанську, Сєвєродонецьку.

"Саме завдяки діям понтонно-мостових підрозділів фактично було збережено боєздатність підрозділів та життя особового складу", — сказав він.

У 2023 році інженерні війська протягом 10 діб оперативно замінували північні кордони України: встановили 5,5 тис. мін, повідомив тодішній командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Крім того, вирили 1,5 тис. км траншей, 3,5 тис. км протитанкових ровів, облаштували укриття та вогневі позиції.

Інженерні війська мінують піходи до українських кордонів Фото: Facebook / Сергій Наєв, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ

Ще один напрямок роботи інженерних військ — будівництво понтонних переправ. Про це розповіло командування ЗСУ восени 2023 року, показавши кадри тренувань військових.

Інженерні війська облаштовують понтони для перевезення техніки ЗСУ

Яку техніку використовують інженерні війська

Західні партнери у пакетах допомоги з 2022 по 2024 роки надали Україні спеціальну техніку, яка надходила в інженерні війська. Наприклад, в пакетах від німецького Бундестагу фігурували машини розгородження (очищення дороги) Pionierpanzer 2A1 Dachs та машини розмінування WISENT 1. Крім того, Норвегія передала машину розмінування NM189 Ingeniørpanservogn, а Японія — машину для будівництва укріплень Morooka PC-065B.

3 листопада 2025 року — день інженерних військ, коли можна відзначити підрозділи ЗСУ, які "риють землю і заливають бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист".