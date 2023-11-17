"Попереду найхоробріших": ЗСУ показали роботу понтонів, які переправляють зброю через річку (фото)

Бійці Сил підтримки ЗСУ показали, як долають водну перешкоду шириною близько 1 км. При цьому саме таку ширину має Дніпро під Новою Каховкою, де українці створили плацдарм.

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Сили оборони України мають спеціальне військове спорядження, яке використовується для переправляння через річку або іншу водойму бронемашин та підрозділи українських бійців. Кадри роботи воїнів-інженерів показало на сторінці в Instagram "СтратКом ЗСУ".

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У дописі вказується, що на опублікованих світлинах — тренування бійців 808-го окремого полку Командування Сил підтримки. Призначення понтонів, зображених фото — долання водних перешкод. Зокрема, орієнтовна відстань, яку долали під час тренувань — близько 1 км.

Бійці-інженери під час переправи ідуть першими — випереджають бойові підрозділи Сил оборони: "йдуть попереду найхоробріших", — ідеться у повідомленні "СтратКом ЗСУ".

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На світлинах з прикладом понтонної переправи не вказується, де саме та коли тренувались бійці. Між тим з жовтня у ЗМІ повідомляли про появу та розростання лівобережного плацдарму Сил оборони — українці дістались з правого на лівий берег Дніпра, здолавши 600-700 м води.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра старом на 17 листопада 2023 року, карта DeepState Фото: DeepState

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада офіційно підтвердив існування місцевості на лівобережній частині Херсонщині, яка перебуває під контролем Сил оборони. Про це також заявили у командування морської піхоти.

Кількома днями раніше представник російської влади у Запорізькій області Володимир Рогов скаржився в ефірі росЗМІ, що ЗСУ зуміли "перерізати" шлях, який прямував з Нової Каховки до Олешок і далі до Кінбурнської коси. Дорога, про яку говорив росіянин, дійсно проходить вздовж "сірої зони", яка утримувалась українськими військами.

Водночас аналітики застерігали, що російське командування зауважило "проблему" на лівобережжі й планує вжити заходів, щоб витіснити бійців Сил оборони. Однак поки що немає активізації ворога на даному відтинку фронту.

Нагадуємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перелічив перемоги, які здобула Україна останнім часом. Серед перемог — успішні дії в акваторії Чорного моря, зокрема, знищення російських установок ППО на узбережжі Кримського півострова. 17 вересня ЗМІ повідомили про звуки вибухів у районі Севастополя: місцеві жителі запевняли, що чули звуки роботи реактивних бомбометів.

Напередодні, 16-17 листопада, неспокійно було у низці регіонах Росії. Наприклад, у Волгограді сталась пожежа: місцеве підприємство горіло того ж дня, коли вибухнули склади БК у військовій частині у Волгоградській області. 17 вересня росЗМІ повідомляли про вибухи у Смоленській області: начебто там бачили БПЛА невідомого походження.