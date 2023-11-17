Ще пʼять років війни в Україні повністю перекроять політичну владу країни, — експерт

Україна не зможе жити ще пʼять наступних років без проведення виборів президента та Верховної Ради, вважає експерт.

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Прогноз тривалого терміну війни вкрай негативний для України. Якщо він дійсно підтвердиться, то варто чекати, що війна набере форм іншої інтенсивності, а на країну чекають великі політичні зміни. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Ігор Рейтерович у матеріалі "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".

"Разом з тим, ще пʼять років війни обовʼязково актуалізують питання проведення виборів в Україні, які своєю чергою перекроять політичну карту. У населення зʼявиться запит на нові політичні проєкти, які пропонуватимуть альтернативу владі, якщо остання покаже, що вона не може виграти цю війну. Треба розуміти, як населення буде налаштовано сприймати певні поступки на які доведеться йти", — говорить він Фокусу.

Рейтерович звертає увагу, що війна на пʼять наступних років призведе до великих демографічних втрат, в Україну не повернуться всі ті, хто виїхав від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після завершення війни, але під час бойових дій готовий балотуватися. 6 листопада він зауважив, що зараз вибори не актуальні. За його словами, в Україні мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Війна на пʼять років. Чи готова Україна до тривалих боїв та на які зміни варто чекати".