Смоленську область в Росії атакували українські безпілотники, — Міноборони РФ (відео)

Оборонне відомство відзвітувало про успішну роботу ППО та РЕБ, під час якої нібито знищено українські дрони літакового типу. Місцева влада запевняє, що руйнувань та постраждалих немає.

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В Смоленській області в Росії зранку, 17 листопада, було неспокійно. Регіон атакували невідомі безпілотники. Про атаку БпЛА повідомили в Міністерстві оборони РФ.

"17 листопада близько 08:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

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"На тлі атак українських БПЛА": у РФ заявили про "посилення ППО" в Московській області

Традиційно в МО повідомили, що всі повітряні цілі, а їх було три, були уражені черговими засобами ППО над територією Смоленської області.

Губернатор Смоленської області Василь Антохін повідомив, що БпЛА збивали у Задніпровському районі міста Смоленська та на території Смоленського району. За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. На місцях події працюють оперативні служби.

Нагадаємо, що росіяни підготувалися до майбутньої зими і будуть використовувати тактику змішаних ударів. ЗС РФ робитимуть ставку на безпілотники, які планують використовувати в дуже великій кількості, і обиратимуть, найімовірніше, не багато цілей в Україні, а дві-три цілі за одну атаку, щоб збільшити концентрацію ракет.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили України показали знищення БПЛА Shahed. Військові використали зенітні установки, які дозволили збивати дрони, що летіли прямо над полями.