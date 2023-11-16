"Ракети плюс БПЛА": експерт розповів, чи готує РФ масовані обстріли (відео)

На думку експерта Олексія Гетьмана, українські Сили оборони знають, що планують росіяни і яку тактику вони застосовуватимуть.

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Росіяни підготувалися до майбутньої зими і будуть використовувати тактику змішаних ударів. Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"Це не щось нове, це відома тактика ще з радянських часів. Коли йдуть атаки, краще їх робити різними засобами, тобто різними ракетами, з різних азимутів, з різних напрямків, щоб перевантажити протиповітряну оборону противника. І ось вони будуть використовувати цю тактику", — зазначив Гетьман.

Тож, на думку експерта, українські Сили оборони знають, що планують росіяни, і знають, як вони застосовуватимуть цю тактику "зоряного нальоту", якої навчають у всіх ракетних училищах.

Скільки ракет залишилося у Росії

"Тут питання в кількості засобів ураження, які вони будуть використовувати. Ракет у них більше точно не стало. Ми оцінили — там усього 850 ракет", — розповів Гетьман.

Експерт зазначив, що хоча це відносно велика кількість ракет, але якщо порівнювати з початком 2022 року, у Росії на той момент тільки "Іскандерів" було 900 одиниць, не враховуючи "Кинджалів", "Калібрів" і сімейства ракет "Х".

"А зараз їх усього 850. Це враховуючи, що ракети розміщені не тільки на лінії фронту. Це ракети по всій території Російської Федерації, і на Далекому Сході зокрема. Тому це не така велика кількість, як була на початку війни", — наголосив Олексій Гетьман.

Військовий експерт вважає, що ЗС РФ робитимуть ставку на безпілотники, які планують використовувати в дуже великій кількості, і обиратимуть, найімовірніше, не багато цілей в Україні, а дві-три цілі за одну атаку, щоб збільшити концентрацію ракет.

Які цілі атакуватимуть і наскільки велика небезпека ударів

На думку експерта, це можуть бути населені пункти, де є енергетичні структури. І атаки проводитимуться одночасно ракетами і великою кількістю БПЛА.

"Чи є небезпека? Так, звичайно, є небезпека. Чи завдадуть вони більшої шкоди, ніж минулого року? Ні, не завдадуть, тому що незважаючи на те, що вони будуть посилювати свої атакуючі дії (хоча ракет у них стало менше), ми суттєво посилили нашу протиповітряну оборону", — пояснив Гетьман.

За словами військового експерта, незважаючи на посилення української ППО і зменшення ракет у росіян, шкода від їхніх атак все ж буде.

"Шкоди вони завдадуть. Навіть ізраїльський "Залізний купол", який нам усім так подобався до початку ізраїльсько-палестинської війни, не може збивати 100% ракет, як ми бачимо тепер", — сказав він.

Але, на думку Гетьмана, шкода буде меншою, ніж торік, і хвилюватися про те, що буде щось дуже погане, не потрібно.

"Ну, прорветься якась ракета. Ми розуміємо це. Ну що тут поробиш, на війні, як на війні. Але говорити, що це буде щось суттєво небезпечніше, ніж того року, — ні", — наголосив експерт.

Олексій Гетьман наголосив, що хоч би як Україна посилила ППО, це не привід нехтувати сигналами повітряної тривоги і не ховатися в бомбосховищах, але й "посипати голову попелом" і казати, що все погано, теж не потрібно.

Чи готова РФ до масованих обстрілів | Олексій Гетьман

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