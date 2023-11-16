"Ракеты плюс БПЛА": эксперт рассказал, готовит ли РФ массированные обстрелы (видео)

По мнению эксперта Алексея Гетьмана, украинские Силы обороны знают, что планируют россияне и какую тактику они будут применять.

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Россияне подготовились к предстоящей зиме и будут использовать тактику смешанных ударов. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Фокус.

"Это не что-то новое, это известная тактика еще с советских времен. Когда идут атаки, лучше их делать разными средствами, то есть разными ракетами, с разных азимутов, с разных направлений, чтобы перегрузить противовоздушную оборону противника. И вот они будут использовать эту тактику", – отметил Гетьман.

Поэтому, по мнению эксперта, украинские Силы обороны знают, что планируют россияне, и знают, как они будут применять эту тактику "звездного налета", которой учат во всех ракетных училищах.

Сколько ракет осталось у России

"Здесь вопрос в количестве средств поражения, которые они будут использовать. Ракет у них больше точно не стало. Мы оценили – там всего 850 ракет", – рассказал Гетьман.

Эксперт отметил, что хотя это относительно большое количество ракет, но если сравнивать с началом 2022 года, у России на тот момент только "Искандеров" было 900 единиц, не считая "Кинжалов", "Калибров" и семейства ракет "Х".

"А сейчас их всего 850. Это учитывая, что ракеты размещены не только на линии фронта. Это ракеты по всей территории Российской Федерации, и на Дальнем Востоке в том числе. Поэтому это не такое большое количество, как было в начале войны", – подчеркнул Алексей Гетьман.

Военный эксперт считает, что ВС РФ будут делать ставку на беспилотники, которые планируют использовать в очень большом количестве, и будут выбирать, скорее всего, не много целей в Украине, а две-три цели за одну атаку, чтобы увеличить концентрацию ракет.

Какие цели будут атаковать и насколько велика опасность ударов

По мнению эксперта, это могут быть населенные пункты, где есть энергетические структуры. И атаки будут проводиться одновременно ракетами и большим количеством БПЛА.

"Есть ли опасность? Да, конечно, есть опасность. Нанесут ли они больший вред, чем в прошлом году? Нет, не нанесут, потому что несмотря на то, что они будут усиливать свои атакующие действия (хотя ракет у них стало меньше), мы существенно усилили нашу противовоздушную оборону", – пояснил Гетьман.

По словам военного эксперта, несмотря на усиление украинской ПВО и уменьшение ракет у россиян, урон от их атак все же будет.

"Вред они нанесут. Даже израильский "Железный купол", который нам всем так нравился до начала израильско-палестинской войны, не может сбивать 100% ракет, как мы видим теперь", – сказал он.

Но, по мнению Гетьмана, урон будет меньше, чем в прошлом году, и волноваться о том, что будет что-то очень плохое – не нужно.

"Ну, прорвется какая-то ракета. Мы понимаем это. Ну что здесь поделаешь, на войне, как на войне. Но говорить, что это будет что-то существенно более опасное, чем в том году, – нет", – подчеркнул эксперт.

Алексей Гетьман отметил, что как бы Украина ни усилила ПВО, это не повод пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не прятаться в бомбоубежищах, но и "посыпать голову пеплом" и говорить, что все плохо, тоже не нужно.

Готова ли РФ к массированным обстрелам | Алексей Гетьман

Напомним, эксперт рассказал, изменит ли враг тактику обстрелов зимой. По мнению эксперта Александра Мусиенко, враг не только стремится поразить ракетами интересующие его цели, но и создать серьезное психологическое давление на мирное население.

Ранее Фокус писал, как Россия нацелена на объекты энергетики в Украине. Украинская ПРО гораздо лучше подготовлена к отражению вражеских атак, чем это было в прошедший цикл осень-зима, отметил Петр Черник. Однако даже если возле каждого куста поставить самую современную ЗРК, прорывы обороны все равно будут.