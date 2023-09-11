Повторения прошлой зимы не будет: как Россия нацелена на объекты энергетики в Украине, — эксперт

Украинская ПРО гораздо лучше подготовлена к отражению вражеских атак, чем это было в прошедший цикл осень-зима, отметил Петр Черник. Однако даже если возле каждого куста поставить самую современную ЗРК, прорывы обороны все равно будут.

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Вооруженные силы РФ в последнее время увеличили количество воздушных ударов по Украине с применением беспилотников. Кроме того россияне, вероятно, нацелились на объекты энергетической инфраструктуры, разместив вдоль границ тактические комплексы "Искандер-М". Однако украинская ПВО обладает гораздо большими возможностями, чем прошлой зимой и готова отражать атаки вражеских ракет. Об этом рассказал 11 сентября военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"Они сейчас прощупывает нашу противовоздушную оборону и в обязательном порядке будут наносить удары по энергетической инфраструктуре", — сказал эксперт.

При этом Черник подчеркнул некоторые нюансы. При оценке угроз следует взять во внимание, что Украина прошлой зимой не имела такого количества серьезных средство ПВО и ПРО — это комплексы Patriot, SAMP-T и IRIS-T, которые сейчас работают на полную мощность. И количество таких систем, полагает эксперт, будет только увеличиваться.

Вместе с тем угроза все же существует, поскольку обеспечить полную безопасность с помощью ЗРК фактически не возможно.

"К большому сожалению, даже если возле каждого куста поставить самую современную зенитно-ракетную установку, прорыв обороны все же будет. Но если мы меньшими силами и средствами справились прошлой зимой, то справимся и сейчас", — оптимистично заявил Черник, добавив при этом, что на ход войны российские удары кардинально не повлияют.

Что касается вражеских комплексов "Искандер" и тех угроз, которые они представляют для Украины, эксперт отметил, что россияне действительно накопили боекомплект для этих ОТРК, но с ними могут справиться американские системы Patriot и этому есть подтверждения.

"Понимаем, что баллистический "Искандер" — это до 500 км не более. И я думаю что наши силы ПВО просчитывают все возможные сценарии их ударов. Можно ли по ним нанести удар? Можно, потому что SAMP-T имеет ракету в своей комплектации на 640 км. Это и есть как раз противоракетная оборона. Потенциально мы лучше подготовлены к борьбе именно с этим оружием, чем в прошедший цикл осень-зима", — подытожил Черник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для закрытия неба Украине не хватает трех компонентов. Прежде всего речь идет о количестве современных западных систем, также Украине необходимо наладить собственное производство средств ПВО.