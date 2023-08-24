"С Patriot очень сложно": для закрытия неба не хватает 3 компонентов, — Зеленский (видео)

Президент Владимир Зеленский назвал самые эффективные системы ПВО, которые применяет Украина. Однако он отметил, что за каждую пусковую установку нужно "сильно бороться".

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Украине не хватает для того, чтобы закрыть небо, трех компонентов. Кроме того, о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны трудно договариваться с партнерами. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гарой Стере 24 августа рассказал президент Владимир Зеленский.

"Относительно закрытия неба — мы можем работать только современными системами ПВО. Первый пункт. Второй — дополнительные ракеты для несовременного, но все же действенного советского оборудования, у нас некоторые такие системы есть", — сказал он.

Лидер подчеркнул, что существует дефицит ракет для советских систем ПВО. Он объяснил, что для получения снарядов для них необходимо сотрудничество со странами, на чьих складах есть соответствующая амуниция.

"Третий момент — начать производить свое отечественное ПВО. Больше никаких вариантов нет", — добавил Зеленский.

Президент поделился, что считает лучшими среди имеющихся в Украине сейчас систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. Он поблагодарил партнеров за поставки этого вооружения.

"Я говорю о том, что использовалось чаще всего, где было стопроцентное срабатывание. (...) С Patriot очень сложно, сложно работать с партнерами за каждую дополнительную пусковую систему, я уже не говорю о дополнительной батарее. За все это надо очень сильно бороться", — объяснил Зеленский.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере (о закрытии неба над Украиной — с 15:19)

Напомним, 6 июня представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что для защиты неба от российских ракет "Кинжал" Украине нужны 50 батарей Patriot. По его словам, также для замены советских установок Киеву необходимы системы SAMP-T, IRIS-T и NASAMS.

Также во время брифинга 24 августа Владимир Зеленский прокомментировал авиакатастрофу в России, в результате которой вероятно погиб Евгений Пригожин. Президент отметил, что без контроля остались 20 тысяч наемников и они представляют угрозу не только для Украины.