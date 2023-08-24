"Для кого это страшнее": без контроля остались 20 000 "вагнеровцев", — Зеленский (видео)

Президент убежден, что лишенные главаря наемники ЧВК "Вагнер" являются угрозой не только для Украины. Также он намекнул на то, кто мог ликвидировать Евгения Пригожина.

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Бойцы российской ЧВК "Вагнер" представляют угрозу для нескольких стран, в том числе и для самой РФ. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 24 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши воины показали, что это такой же враг. Наверное, 20 тысяч (по моему мнению, это то, что осталось от "вагнеровцев") неконтролируемых людей. Тут надо подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Беларуси, для Польши, а, может, для России. Никто не знает", — отметил он.

Лидер подчеркнул, что лишенная руководства вражеская ЧВК станет "общим вызовом".

Также президент прокомментировал вероятную гибель главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы. Он намекнул, что ликвидация главаря наемников могла быть наказанием за неудачную попытку военного мятежа, совершенную два месяца назад.

"Нам столько смертей принесло правительство РФ, включая Пригожина и его наемников, что ничего хорошего я об этих нелюдях сказать не могу. Или суд в Гааге, или Божий суд. В России есть альтернатива — президент (Владимир, — ред.) Путин. Такое решение, нечего комментировать", — сказал Зеленский.

Совместный брифинг Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере (о ЧВК "Вагнер" и Евгении Пригожине — с 12:27)

Напомним, 23 августа в России разбился самолет Евгения Пригожина. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли. Сам глава ЧВК "Вагнер" был зарегистрирован на рейс как пассажир.

На новости о гибели Евгения Пригожина уже отреагировал президент США Джо Байден. Он отметил, что не владеет точной информацией о происшествии, но не удивлен. По его словам, в РФ "мало что происходит, за чем бы не стоял Владимир Путин".