"Для кого це страшніше": без контролю лишились 20 000 "вагнерівців", — Зеленський (відео)

Президент переконаний, що позбавлені ватажка найманці ПВК "Вагнер" є загрозою не лише для України. Також він натякнув на те, хто міг ліквідувати Євгена Пригожина.

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Бійці російської ПВК "Вагнер" становлять загрозу для кількох країн, зокрема і для самої РФ. Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 24 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші воїни показали, що це такий самий ворог. Напевно, 20 тисяч (на мою думку, це те, що залишилося від "вагнерівців") неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а, може, для Росії. Ніхто не знає", — зазначив він.

Лідер наголосив, що позбавлена керівництва ворожа ПВК стане "загальним викликом".

Також президент прокоментував ймовірну загибель голови "вагнерівців" Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи. Він натякнув, що до ліквідації ватажка найманців могла бути покаранням за невдалу спробу військового заколоту, здійснену два місяці тому.

"Нам стільки смертей приніс уряд РФ, включно з Пригожиним та його найманцями, що нічого гарного я про цих нелюдей сказати не можу. Чи суд у Гаазі, чи Божий суд. У Росії є альтернатива — президент (Володимир, — ред.) Путін. Таке рішення, немає що коментувати", — сказав Зеленський.

Спільний брифінг Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере (про ПВК "Вагнер" та Євгена Пригожина — з 12:27)

Нагадаємо, 23 серпня у Росії розбився літак Євгена Пригожина. Усі 10 осіб, що перебували на борту, загинули. Сам голова ПВК "Вагнер" був зареєстрований на рейс як пасажир.

На новини про загибель Євгена Пригожина вже відреагував президент США Джо Байден. Він зазначив, що не володіє точною інформацією про подію, але не здивований. За його словами, в РФ "мало що відбувається, за чим би не стояв Володимир Путін".