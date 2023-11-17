ЗСУ провели серію успішних дій у Херсонській області: у Генштабі розкрили деталі

За даними українського командування, ЗС РФ майже щодня здійснюють від 4 до 10 спроб вибити українські сили з займаних позицій, зазнаючи при цьому великих втрат.

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Сили оборони України здійснили кілька успішних операцій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Про це йдеться в публікації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook 17 листопада.

Повідомляється, що в Херсонській області зараз проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Тривають важкі бої.

Українські сили виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів і продовольства ЗС РФ. Також здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російських окупантів з метою їх подальшого знищення.

"Не дивлячись на досить серйозну лінію укріплень і потужний опір ворога, вдалося провести кілька вдалих і успішних дій", — повідомили в ЗСУ.

Як зазначають у Генштабі, одним із головних завдань є максимальне відтіснення окупантів від правого берега, щоб убезпечити мирних жителів від регулярних ворожих обстрілів.

"Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона — тим краще", — підкреслили в командуванні.

У Генштабі ЗСУ розповіли про обстановку в Херсонській області Фото: Скриншот

Також повідомляється, що окупанти майже щодня здійснюють від 4 до 10 спроб вибити українські сили із займаних позицій, зазнаючи при цьому суттєвих втрат техніки та особового складу. У зв'язку з цим ворог змушений перекидати підрозділи з інших напрямків.

За даними командування, від початку згаданих заходів ЗС РФ втратили 1216 осіб особового складу вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем і мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 бойових броньованих машин, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 140 БПЛА, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командних пункти та 29 складів із боєприпасами.

Ситуація в Херсонській області: що відомо

Нагадаємо, 17 листопада на сторінці "Морської піхоти" у Фейсбук з'явилося повідомлення про те, що Сили оборони України змогли закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра. Зазначається, що під час боїв окупанти зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті зазначили, що 16 листопада ЗСУ проводили масштабні операції на лівому березі Херсонської області та, ймовірно, просунулися біля Кринок, що за 30 кілометрів на північний схід від Херсона, за два кілометри від річки Дніпро та близько чотирьох кілометрів на північ від східного 58 шосе.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін у коментарі ЗМІ припустив, що на лівому березі Херсонської області Збройні сили Російської Федерації намагатимуться здійснити перегрупування через серію успішних дій ЗСУ.