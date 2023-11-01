Заважає авіація РФ: ЗСУ мають три плацдарми на лівобережжі Херсонщини, — експерт

Українські військова мають можливість перекидати лише живу силу, зазначив експерт. З його слів, поки що не вдалось налагодити понтонну переправу через Дніпро.

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ЗСУ мають можливість перекидати нові сили на три плацдарми на лівобережжі Херсонщини. При цьому біля села Кринки склались особливо сприятливі умови, щоб розгорнути тут ресурси для подальшого просування углиб території, окупованої ЗС РФ. Про ситуацію з можливим наступом Сил оборони на півдні розповіли на порталі "РБК-Україна".

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Ситуацію на Херсонщині прокоментували два воєнні експерти: Владислав Селезньов та Олександр Мусієнко. Обидва впевнені, що ЗСУ мають успіхи на даному напрямку і зможуть їх надалі розвинути.

Селезньов виділив три точки, де ЗСУ, на його думку, налагодили переправу на лівий берег Дніпра:

неподалік від автомобільного Антонівського мосту біля Олешок;

неподалік від залізничного мосту у районі сіл Піщанівки та Пойма;

біля дніпровських островів у районі села Кринки.

Плацдарми ЗСУ на Херсонщині станом на 1 листопада 2023 року Фото: DeepState

Експерт зазначив, що наразі Сили оборони можуть перекинути лише живу силу — без бронетехніки. Причина — річка Конка, яка заважає просуванню важких бронемашин. З іншого боку, ця ж водна перешкода заважає і противнику, наголосив Селезньов.

"Однак у нього все ж таки перевага в авіаційному компоненті, а це означає, що нашим морпіхам на плацдармах буде дуже важко", — сказав він.

Зі слів Селезньова, українські військові постійно перебувають під вогнем російської авіації. Тим часом на цьому боці українським військам стала б у нагоді артилерія, але її поки що не переправили, тому що не вдалось навести понтонну переправу.

Місцевість біля села Кринки на Херсонщині Фото: Google maps

Мусієнко своєю чергою зазначив, що бойові дії на Херсонщині можуть стати відповіддю Генштабу ЗСУ штурмам ЗС РФ на сході. Він впевнений, що українське командування скористається ситуацією біля Кринок і "там можуть готуватися масштабні дії з форсуванням Дніпра та створенням майданчика для просування вглиб ворожого тилу".

Контрнаступ ЗСУ — деталі ситуації на Херсонщині

Зазначимо, у звіті українського командування, опублікованому зранку 1 листопада, не згадуються плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. Лише вказується, що бійці ОСУВ "Одеса" завдають ударів по тилах ЗС РФ та нищать російську артилерію. Водночас начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк 30 жовтня заявила, що варто дотримуватись інформаційної гігієни й не повідомляти про плацдарми, не підтверджені Генштабом ЗСУ.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни дослідили відео, опубліковане у мережі бійцями Сил оборони та російськими військкорами. Після цього зробили висновок, що плацдарми на лівобережжі Херсонщини дійсно є. Зокрема, 18 жовтня з'явились свідчення про появу бійців ЗСУ біля Піщанівки, а 25 жовтня — біля Кринок.

Австрійський воєнний експерт Том Купер впевнений, що Сили оборони України зібрали ударний кулак на початку літа 2023 року, щоб наступати на позиції ЗС РФ. І хоч наступ призупинив підрив Каховської ГЕС, українських ресурсів достатньо, щоб відкрити другий фронт на півдні.

Нагадуємо, бійці Сил оборони показали удар по РСЗВ "Град" ЗС РФ: його підбили вночі, після того, як він відстрілявся по підконтрольній Україні території. Крім того, підрозділ БПЛА "Мадяра" знищили три БТР, які поспішали у напрямку Кринок на Херсонщині.