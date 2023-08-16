Універсальна машина: Україна має свої аналоги західних інженерних танків, – Forbes

Українська армія отримала від Заходу щонайменше 8 різних моделей інженерних машин. Але у спадок від СРСР отримала власний парк ІМР-2, які побудовані на шасі Т-72.

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Західні країни передали Україні десятки інженерних машин, але на озброєнні ЗСУ теж є свої аналоги — ІМР-2. Про це повідомляє Forbes.

Українській армії передали десятки інженерних машин: M-88 зі США, Challenger з Великої Британії, Bergepanzer, Wisent, Dach з Німеччини, а ще рідкісні NM189 з Норвегії, Bgbv 90 зі Швеції та Leopard 2R з Фінляндії. Всі вони мають евакуювати з поля бою західні танки, які зазвичай більше важать, ніж радянські. Попри такий значний парк техніки, ЗСУ мають радянські ІМР-2.

ІМР-2 — це інженерна машина, яка побудована на шасі танка Т-72 й має кран та бортовий відвал. Двомісна 47-тонна машина має силову установку потужністю 840 к.с. У виданні стверджують, що це історична випадковість для України мати стільки ІМР-2, бо всі вони залишились у спадок після розвалу СРСР. Тому попри те, що ЗСУ затрофеїли менше, ніж 10 ІМР-2 в окупантів, власних запасів теж було достатньо.

Фото зі складу зберігання ІМР-2, датоване початком 2010-х років

Зокрема десятки інженерних танків зберігались у Київській області на одному з арсеналів інженерних військ. Найімовірніше, Україна почала їх відновлювати ще з початку війни у 2014 році. ІМР-2 значно переважає кількісно машини розмінування УР-77 чи БРМ-2.

ІМР-2 здатний допомагати з будівництвом, евакуювати машини, будувати окопи чи проривати ворожі укріплення.

Нагадаємо, 11 серпня в ЗСУ помітили рідкісну інженерну машину БТМ-3, яка створена для риття траншей.

8 серпня в ЗСУ заявили, що армія зайшла на першу лінію російської оборони.