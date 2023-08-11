10 машин на всю Україну: в ЗСУ помітили рідкісний інженерний БТМ-3

БТМ-3 — це машина, яка здатна робити 700 метрів траншеї за одну годину й глибиною майже 1 метр.

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В Україні помітили рідкісну інженерну машину БТМ-3, яка призначена для риття траншей. Про це повідомляє Forbes.

Інженерна машина БТМ-3 не має бронювання. Але вона надзвичайно важлива в умовах повномасштабної війни, зазначають у виданні. 37-тонна машина поєднує в собі шасі важкого артилерійського тягача АТ-Т та базу дизельного двигуна від Т-54, а також екскаватор типу бензопили.

Основне призначення БТМ-3 — рити траншеї. Він здатен їх робити глибиною 1,5 метра, шириною 0,9 метра та зі швидкістю 700 метрів на годину. І як зазначає автор, як для створення траншеї — це доволі швидко. Ймовірно такими самими машинами РФ будувала свої кілометрові окопи вздовж лінії фронту.

В українській армії є приблизно 10 таких машин. Відео, яке опублікували в мережі, було знято в Запорізькій області. Саме там зараз точаться основні наступальні бої з боку ЗСУ.

Якщо росіяни рили окопи, щоб стримати ЗСУ, то ЗСУ риють їх, щоб закріпитись на відвойованих територіях.

"Робота траншейних машин і бульдозерів буде доповнена старомодними лопатами, щоб забезпечити захист людей і обладнання", — пояснює Лестер Грау та Чарльз Бартлз у статті "Російський шлях війни".

Нагадаємо, 8 серпня в ЗСУ заявили, що армія зайшла на першу лінію російської оборони.

4 серпня ЗМІ писали, що інженери показали робота, який зможе знищити бронетехніку та дрони EOS R600MC.