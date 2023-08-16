Универсальная машина: Украина имеет свои аналоги западных инженерных танков, — Forbes

Украинская армия получила от Запада по меньшей мере 8 различных моделей инженерных машин. Но в наследство от СССР получила собственный парк ИМР-2, которые построены на шасси Т-72.

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Западные страны передали Украине десятки инженерных машин, но на вооружении ВСУ тоже есть свои аналоги — ИМР-2. Об этом сообщает Forbes.

Украинской армии передали десятки инженерных машин: M-88 из США, Challenger из Великобритании, Bergepanzer, Wisent, Dach из Германии, а еще редкие NM189 из Норвегии, Bgbv 90 из Швеции и Leopard 2R из Финляндии. Все они должны эвакуировать с поля боя западные танки, которые обычно больше весят, чем советские. Несмотря на такой значительный парк техники, ВСУ имеют советские ИМР-2.

ИМР-2 — это инженерная машина, которая построена на шасси танка Т-72 и имеет кран и бортовой отвал. Двухместная 47-тонная машина имеет силовую установку мощностью 840 л.с. В издании утверждают, что это историческая случайность для Украины иметь столько ИМР-2, потому что все они остались в наследство после развала СССР. Поэтому несмотря на то, что ВСУ затрофеили меньше, чем 10 ИМР-2 у оккупантов, собственных запасов тоже было достаточно.

Фото со склада хранения ИМР-2, датированное началом 2010-х годов

В частности десятки инженерных танков хранились в Киевской области на одном из арсеналов инженерных войск. Вероятнее всего, Украина начала их восстанавливать еще с начала войны в 2014 году. ИМР-2 значительно превосходит количественно машины разминирования УР-77 или БРМ-2.

ИМР-2 способен помогать со строительством, эвакуировать машины, строить окопы или прорывать вражеские укрепления.

Напомним, 11 августа в ВСУ заметили редкую инженерную машину БТМ-3, которая создана для рытья траншей.

8 августа в ВСУ заявили, что армия зашла на первую линию российской обороны.