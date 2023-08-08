Контрнаступление ВСУ: украинские бойцы зашли на первую линию обороны врага, — командование

По словам Сергея Кузьмина, украинских бойцов замедляют минные поля и инженерные заграждения врага. Также ВСУ не хватает авиации.

Related video

Командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин заявил, что украинские бойцы продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности они уже зашли на первую линию обороны. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботино. На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная", — сказал Сергей Кузьмин.

Он отметил, что украинские военные продавливают первую линию врага и продолжают двигаться вперед. Однако движение ВСУ замедляют минные поля и инженерные заграждения врага, и недостаток авиации у наших бойцов.

По его словам, ВСУ встречают все больше подготовленных россиян. Оккупанты бросают резервы со второй линии обороны — морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.

Напомним, 8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что враг начал применять резервы со второй линии обороны прозы ВСУ на южном направлении. В целом в бои начали вступать элитные подразделения ВС РФ, однако украинских бойцов это не останавливает, и они продолжают продвигаться вперед.

Также Фокус писал, что представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что стратегическая контрнаступательная операция ВСУ уже дала первые результаты, однако это лишь начало наступления. Он считает, что активная фаза наступательных действий будет происходить в течение следующих месяцев.

CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада сообщило, что западные партнеры начали получать "трезвые" оценки относительно состояния дел на фронте. В частности, некоторые из них настроены пессимистично, а другие — сохраняют оптимизм.